Pentagon'dan Anthropic'e Bağımlılık Değerlendirmesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pentagon'dan Anthropic'e Bağımlılık Değerlendirmesi

26.02.2026 12:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pentagon, yapay zeka şirketi Anthropic ile ilişkilerini gözden geçirmek için tedarikçilerle iletişime geçti.

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), ABD merkezli firmalardan yapay zeka şirketi Anthropic'e olan bağımlılıklarını değerlendirmelerini istediği, bunun Anthropic'in "tedarik zinciri riski" olarak kara listeye alınması öncesi muhtemel bir adım olabileceği öne sürüldü.

Axios haber platformunun konuya ilişkin bilgi sahibi iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, Pentagon dün Anthropic'in yapay zeka modeli Claude'a olan bağımlılıklarına ilişkin değerlendirme almak üzere Boeing ve Lockheed Martin ile iletişime geçti.

Boeing yetkilisi, Anthropic ile geçmişte ortaklık arayışında olduklarını ancak anlaşmaya varamadıklarını belirtirken, Lockheed sözcüsü de Bakanlığın firma ile iletişime geçtiğini doğruladı.

Konuya dair bilgi sahibi bir kaynak da Bakanlığın savaş uçağı ve silah sistemleri alanlarında çalışan büyük tedarikçilerle Claude'u kullanıp kullanmadıklarına ilişkin iletişime geçeceğini belirtti.

Öte yandan, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Anthropic'in Üst Yöneticisi (CEO) Dario Amodei'ye Pentagon'un şartlarını kabul etmesi için yarına kadar süre tanıdığı ve firmalarla yapılan görüşmelerin de "tedarik zinciri riski" sınıflandırmasına doğru eğilime işaret ettiği iddia edildi.

Pentagon ve Anthropic arasındaki anlaşmazlık

Axios'un savunma yetkililerine dayandırdığı haberinde, tüm güvenlik önlemlerini kaldırmayı kabul etmemesi durumunda Pentagon'un Anthropic'i "tedarik zinciri riski" olarak nitelendirmekle tehdit ettiği öne sürülmüştü

Bugüne kadar ABD ordusunun istihbarat çalışmaları, silah geliştirme faaliyetleri ve askeri operasyonların yürütüldüğü sistemlerde Anthropic'in geliştirdiği yapay zeka sohbet robotu Claude modelini kullandığı belirtiliyor.

Şirketin, Claude modelini "tüm yasal askeri amaçlar" için Pentagon'a kullanıma açmayı reddetmesinin ve askeri kullanıma dair güvenlik endişelerinin anlaşmazlıklara yol açtığı ifade ediliyor.

Claude modelinin, Anthropic'in Palantir ile işbirliği sayesinde ABD'nin alıkoyduğu Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik operasyonda kullanıldığı belirtiliyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Politika, Savunma, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Pentagon'dan Anthropic'e Bağımlılık Değerlendirmesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu 6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu
Skriniar’dan Saran’a söz: Çok daha erken döneceğim Skriniar'dan Saran'a söz: Çok daha erken döneceğim
Acun görmesin: Survivor’da kurgucuyu işinden edecek hata Acun görmesin: Survivor'da kurgucuyu işinden edecek hata
İstanbullular dikkat Kar yağışı için saat verildi İstanbullular dikkat! Kar yağışı için saat verildi
İrem Derici cephesinde ayrılık iddiası, mutluluk pozlarını tek tek sildi İrem Derici cephesinde ayrılık iddiası, mutluluk pozlarını tek tek sildi
En çok bekar, bu şehrimizde Bu yüzden evlenemiyormuş En çok bekar, bu şehrimizde! Bu yüzden evlenemiyormuş

13:18
AYM Başkanı Özkaya’dan önemli açıklamalar HDP, Selahattin Demirtaş, Can Atalay...
AYM Başkanı Özkaya'dan önemli açıklamalar! HDP, Selahattin Demirtaş, Can Atalay...
13:16
Bakan Gürlek ilk kez açıkladı Adnan Oktar’la ilgili çarpıcı detay
Bakan Gürlek ilk kez açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay
13:09
O artık vali değil: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı’nın kontrolü altında olacak birimler
O artık vali değil: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı'nın kontrolü altında olacak birimler
12:49
Pazardan aldı, zehir çıktı Ağzına bir lokma alan doktor fenalaştı
Pazardan aldı, zehir çıktı! Ağzına bir lokma alan doktor fenalaştı
12:32
“Liverpool mu Tottenham mı“ sorusuna Osimhen’den beklenmedik yanıt
"Liverpool mu Tottenham mı?" sorusuna Osimhen'den beklenmedik yanıt
12:30
Netanyahu’ya sarıldığı fotoğrafın bedeli ağır oldu
Netanyahu'ya sarıldığı fotoğrafın bedeli ağır oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 13:44:18. #7.13#
SON DAKİKA: Pentagon'dan Anthropic'e Bağımlılık Değerlendirmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.