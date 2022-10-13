Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,28 artışla 3.562,79 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 45,04 puan değer kazandı.

Dün 3.517,75 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 15,55 puan ve yüzde 0,44 değer kazanarak 3.533,30 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 3.529,78, en yüksek ise 3.564,91 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,05, hizmetler endeksi yüzde 2,04, sanayi endeksi yüzde 1,03 ve teknoloji endeksi yüzde 0,62 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 83'ü yükseldi, 15'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, SASA Polyester, Akbank, Petkim ve ASELSAN oldu.

Altının onsu 1.675 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 0,9730, sterlin/dolar paritesi 1,1150 ve dolar/yen paritesi 146,80 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 18,5900 liradan, avro 18,0810 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 artışla 1.675 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,5 yükselişle 91,9 dolardan işlem görüyor.