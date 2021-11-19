Üye Girişi
Platinumlular ayrıcalıklar dünyasının keyfini çıkarıyor - Son Dakika

Platinumlular ayrıcalıklar dünyasının keyfini çıkarıyor

19.11.2021 13:35
Platinumlular ayrıcalıklar dünyasının keyfini çıkarıyor

Yılbaşından bu yana 200 bin yeni kullanıcı, yaklaşık 5 milyon işlem gerçekleştirilen Platinum'un ayrıcalıklarla dolu dünyasını keşfetti.

Yılbaşından bu yana 200 bin yeni kullanıcı, yaklaşık 5 milyon işlem gerçekleştirilen Platinum'un ayrıcalıklarla dolu dünyasını keşfetti.

Turkcell'in ayrıcalıklar dünyası Platinum, 2004 yılından bu yana müşterilerine sunduğu ayrıcalıklı hizmetlerle kullanıcılarının yaşamlarına değer katmaya devam ediyor.

Platinum'a 2021 yılında 200 bin yeni kullanıcı eklenirken, toplam kullanıcı sayısı 2,7 milyona yükseldi ve Platinum dünyasında hayata değer katan yıllık ortalama 5 milyon işlem gerçekleştirildi.

Platinum, 'Kazandıran Adımlar' ve 'Kazandıran Rotalar' gibi yeniliklerle sağlıklı yaşamı destekliyor. Müşterilerinin sağlıklı yaşam alışkanlıklarını pekiştirmek adına hayata geçen 'Kazandıran Adımlar' ile günlük hedeflerini tutturan kullanıcılar; GB hediyelerini kazanırken, 'Kazandıran Rotalar' uygulaması ile de rota üzerindeki QR kodları okutarak rotayı tamamlaması halinde birbirinden cazip hediyelerin sahibi oluyor.

Ayrıca Platinumlular, Maslak'taki Turkcell Platinum Park'ta bulunan restoran, çocuk oyun alanları, offroad, okçuluk ve koşu parkuru aktiviteleri sayesinde şehrin göbeğinde doğayla iç içe keyifli vakit geçirebiliyorlar.

"Müşterilerimizin özel hissetme ihtiyacı arttı"

Platinum'un müşterilerine farklı dünyaların kapılarını açtığını belirten Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, şunları söyledi: "Tüm dünyada hızlanan dijitalleşmeyle birlikte evde geçirdiğimiz vaktin artması, çevrim içi alternatiflerin çoğalması ve uzaktan çalışma gibi sebeplerle hepimizin özel hissetme ihtiyacı da arttı. Pandemi döneminde sosyal hayatımız, katıldığımız kültürel ve sanatsal aktiviteler bir anlamda duraksadı. Bu dönem, insanların markalardan daha çok ilgi beklediği bir süreç oldu. Biz de bu gelişmeleri göz önünde tutarak yatırımlarımızı bu yönde yapmaya devam ettik. İşte bu sebeple, Platinum'u kurulduğundan bu yana olduğu gibi bu günlerde de ayrıcalıklı bir noktada tutmaya özen gösteriyor ve Platinumlulara kolaylıkla erişebilecekleri, fayda sağlayacak kampanyalar sunuyoruz."

"Kalabalık şehirlerdeki yoğun sosyal hayat, Platinum ile daha keyifli"

Şehir hayatının yoğunluğuna ve fırsatlarına dikkat çeken Ergenekon, "Özellikle kalabalık şehirlerdeki yoğun sosyal hayat, Platinum ile daha keyifli hale geldi. Uygulamadaki dönemsel ve sürekli kampanyalarımızı kullanıcılarımıza 'Dünyalar Senin Olsun' anlayışıyla sunuyor, yaptığımız yatırımlarda müşterilerimizin kendilerini bu ayrıcalıklar dünyasında, özel hissetmelerini hedefliyoruz" diye konuştu.

Rakamlarla Turkcell Platinum

Platinum'un toplam 2,7 milyon aktif müşterisi bulunuyor.

Platinum'da yıllık ayrıcalıklı işlem adedi ortalama 5 milyon olarak gerçekleşiyor.

Yaklaşık 200 bin kullanıcı 2021 yılında Platinum'u tercih etti.

Platinum, yılda 70-80 farklı markayla iş birliği yaparak müşterilerine sürekli güncellenen kampanyalar ve ayrıcalıklar sunuyor.

Pandemi dönemi haricinde Kültür-sanat özelindeki ayrıcalıklardan yılda ortalama 20-25 bin işlem gerçekleştiriliyor.

Kanyon AVM ve Zorlu AVM'de sunulan ücretsiz vale hizmeti için yılda yaklaşık 80 bin işlem yapılıyor.

D&R'dan hediye kitap uygulaması için yıllık yaklaşık 35 bin işlem gerçekleştiriliyor.

İGA İç Hatlar Lounge indirimi için bugüne kadar 5 bini aşkın işlem yapıldı.

Turkcell Platinum Park'ta sunulan offroad ayrıcalığından bugüne kadar yaklaşık 70 bin müşteri faydalandı.

Europcar'da yüzde 30 indirimli araç kiralama fırsatı için yıllık ortalama 7 bin işlem yapılıyor. - İSTANBUL

Platinumlular ayrıcalıklar dünyasının keyfini çıkarıyor

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Ergenekon, Pandemi, Maslak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Platinumlular ayrıcalıklar dünyasının keyfini çıkarıyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika! DİSK 2022 asgari ücret talebini 5.200 TL olarak açıkladı 13:26 Son dakika! DİSK 2022 asgari ücret talebini 5.200 TL olarak açıkladı Son Dakika: Mersin'de kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu 12:33 Son Dakika: Mersin'de kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu Eşiyle tartışan kadın, öfkesini otomobilinden çıkardı 12:02 Eşiyle tartışan kadın, öfkesini otomobilinden çıkardı
Son Dakika: Gram altın 654 liradan işlem görüyor 11:33 Son Dakika: Gram altın 654 liradan işlem görüyor Döviz bürosunda çalışan şahıs, 3 milyonluk soygun gerçekleştirdi 11:16 Döviz bürosunda çalışan şahıs, 3 milyonluk soygun gerçekleştirdi Akaryakıtta büyük zam! Benzin 52, motorin ise 50 kuruş artacak 10:43 Akaryakıtta büyük zam! Benzin 52, motorin ise 50 kuruş artacak
09:57 "Türk Dünyası" haritası pozu şimdi de Yunanistan'ı rahatsız etti Beşiktaş'ın borcu 4.5 milyara dayandı 09:14 Beşiktaş'ın borcu 4.5 milyara dayandı

Son Dakika Haberleri
13:37 İlk korona hastası bulundu! Wuhan'daki canlı hayvan pazarında çalışan bir kadın
13:34 FIFA'yı sarsacak iddia: Dünya Kupası eleme maçında şike yapıldı
13:25 Son dakika! DİSK 2022 asgari ücret talebini 5.200 TL olarak açıkladı
13:13 Sergen Yalçın'dan oyuncularına sert uyarı
13:02 DİSK'ten asgari ücret talebi: 5200 TL
12:56 Müslüme'nin acı haberini alan annesinin ağıtları yürek yaktı
12:48 Kapanan şirket sayısı ilk 10 ayda 11 bin 466'ya ulaştı
12:45 Hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencilere icazet merasimi!
12:32 Son Dakika: Mersin'de kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu
12:22 Kıvanç Tatlıtuğ: Çok güzel bir duygu, ismini henüz düşünmedik
İlk korona hastası bulundu! Wuhan'daki canlı hayvan pazarında çalışan bir kadın İlk korona hastası bulundu! Wuhan'daki canlı hayvan pazarında çalışan bir kadın         
13:37
Sergen Yalçın'dan oyuncularına sert uyarı Sergen Yalçın'dan oyuncularına sert uyarı         
13:14
ABD, Uygur Türkleri için harekete geçiyor ABD, Uygur Türkleri için harekete geçiyor         
12:19
Teşkilat'ın 23. bölümünde satranç sahnesi akıllara Squid Game dizisini getirdi Teşkilat'ın 23. bölümünde satranç sahnesi akıllara Squid Game dizisini getirdi         
11:42
Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti         
11:30
56 internet sitesine erişim engeli geliyor! İşte o siteler 56 internet sitesine erişim engeli geliyor! İşte o siteler         
10:54
Dünya starı Eden Hazard devre arası Süper Lig'de Dünya starı Eden Hazard devre arası Süper Lig'de         
09:59
Ankara'da doğal gaz patlaması yaşanan binadaki hasar gündüz görüntülendi Ankara'da doğal gaz patlaması yaşanan binadaki hasar gündüz görüntülendi         
09:37
Aynı otomobil 1 sene içinde 6 kişiye mezar oldu Aynı otomobil 1 sene içinde 6 kişiye mezar oldu         
08:58
Camdaki Kız'da dikkat çeken sahne! Nalan, babasını Cana ile yakaladı Camdaki Kız'da dikkat çeken sahne! Nalan, babasını Cana ile yakaladı         
08:55
JP Morgan'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Merkez Bankası yeni bir faiz indirimine daha gidecek JP Morgan'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Merkez Bankası yeni bir faiz indirimine daha gidecek         
08:53
Bulgaristan'da ortaya atılan iddialar karışıklık yarattı! Ankara Büyükelçisi Dışişlerine çağırılıp nota verildi Bulgaristan'da ortaya atılan iddialar karışıklık yarattı! Ankara Büyükelçisi Dışişlerine çağırılıp nota verildi         
00:38
Erdoğan'ın isim vermeden yüklendiği Bakan Lütfi Elvan'ın istifasını sunacağı öne sürüldü Erdoğan'ın isim vermeden yüklendiği Bakan Lütfi Elvan'ın istifasını sunacağı öne sürüldü         
20:30
Masterchef Türkiye'nin eski yarışmacı Tunahan Ak'tan Acun Ilıcalı'yı sinirlendirecek hamle Masterchef Türkiye'nin eski yarışmacı Tunahan Ak'tan Acun Ilıcalı'yı sinirlendirecek hamle         
20:25
TFF tarafından erişim engeli kapıda! Artık Süper Lig'i korsan izlemek mümkün olmayacak TFF tarafından erişim engeli kapıda! Artık Süper Lig'i korsan izlemek mümkün olmayacak         
18:02
Merkez Bankası faiz indirdi, dolar tutulamıyor! Akşener de Kılıçdaroğlu'nun çağrısını yineledi Merkez Bankası faiz indirdi, dolar tutulamıyor! Akşener de Kılıçdaroğlu'nun çağrısını yineledi         
17:35
TÜSİAD, Merkez Bankası'nın faiz kararına tepkili: Merkez Bankası esas hedefini unutmamalı TÜSİAD, Merkez Bankası'nın faiz kararına tepkili: Merkez Bankası esas hedefini unutmamalı         
17:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2021 13:57:21. #1.12#
SON DAKİKA: Platinumlular ayrıcalıklar dünyasının keyfini çıkarıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement