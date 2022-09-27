Polonya hükümeti "elektrikte fiyat sabitleme" planını onayladı - Son Dakika
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Polonya hükümeti "elektrikte fiyat sabitleme" planını onayladı

27.09.2022 10:00
Polonya hükümeti "elektrikte fiyat sabitleme" planını onayladı

Polonya hükümeti, 2023'te haneler tarafından tüketilen elektrikte ilk 2000 kilovatsaatin fiyatını dondurmak için sunulan öneriyi onayladı.

Polonya hükümeti, 2023'te haneler tarafından tüketilen elektrikte ilk 2000 kilovatsaatin fiyatını dondurmak için sunulan öneriyi onayladı.

Polonya Bakanlar Kurulu, hanelerin elektrik faturalarında üç aşamalı tarife uygulamaya karar verdi.

Buna göre, gelecek yıl için 2 bin, 2 bin 600 ve 3 bin kilovatsaatlik elektrik tüketimlerinde ayrı tarifeler belirlendi.

Polonyalı vatandaşlar 2 bin kilovatsaate kadar olan tüketimlerinde zamsız fatura ödeyecek. Bu sınır, engelli vatandaşlar için 2 bin 600 kilovatsaat, geniş aileler ve çiftçiler için ise 3 bin kilovatsaat olacak.

Hesaplamalara göre "dondurulmuş" fiyatlardan faydalanacak hane sayısı 17 milyon olacak.

Ayrıca, ülkede, elektrik tüketimini yüzde 10 azaltan haneler, faturada ek olarak yüzde 10 indirimle ödüllendirilecek.

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Kaynak: AA

Polonya, Kabine, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Polonya hükümeti 'elektrikte fiyat sabitleme' planını onayladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Polonya hükümeti "elektrikte fiyat sabitleme" planını onayladı - Son Dakika
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