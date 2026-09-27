Posta sektörüne 2026'nın ilk 6 ayında 3 milyar 524 milyon lira yatırım yapıldı - Son Dakika
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Posta sektörüne 2026'nın ilk 6 ayında 3 milyar 524 milyon lira yatırım yapıldı

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Posta sektörüne 2026'nın ilk yarısında 3 milyar 524 milyon lira yatırım yapıldı. Posta kolisi ve kargo gönderisi sayısı yüzde 5,4 artışla 728,31 milyona ulaştı; sektörde 122 bin 804 kişi çalışıyor.

Türkiye'de posta trafiğinin artmasıyla, talebe cevap verebilmek adına hizmet sağlayıcılarının yatırıma ayırdıkları ödenek de arttı. Böylece sektörde bu yılın ilk yarısında yapılan toplam yatırım 3 milyar 524 milyon lira olarak gerçekleşti.

AA muhabirinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) hazırladığı "2026 Yılı İlk Yarı Türkiye Posta Sektörü Pazar Verileri Raporu"ndan yaptığı derlemeye göre, e-ticaretin büyümesiyle posta kolisi ve kargo gönderilerinde de artış sürdü.

Türkiye'de posta sektörü, son yıllarda büyük ivme kazandı. Geçen yılın ilk yarısında, yaklaşık 691 milyon olan posta kolisi ve kargo gönderisi sayısı, bu yılın aynı döneminde yüzde 5,4 artarak 728,31 milyona ulaştı.

Posta sektöründe çalışan sayısı 122 bin 804 oldu

Posta trafiğinin artmasıyla, bu talebe cevap verebilmek için hizmet sağlayıcılarının yatırımları da devam etti. Bu kapsamda, 2026'nın ilk 6 ayında posta hizmet sağlayıcıları tarafından bu alanda yapılan yatırımların toplam tutarı 3 milyar 524 milyon lira olarak gerçekleşti.

Ayrıca, bu dönemde posta sektöründe çalışan sayısı 122 bin 804 oldu.

Ülke genelinde evrensel posta hizmeti sunmakla yükümlü olan PTT, söz konusu dönemde posta sektöründe çalışan toplam personelin yüzde 32'sini istihdam ederken, bunu yüzde 14 ile Yurtiçi Kargo ve yüzde 11 ile Aras Kargo takip etti.

"Yeni iş modelleri posta sektörünün yapısını hızla geliştirdi"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, konuya ilişkin değerlendirmesinde, en eski ve en yaygın iletişim araçlarından posta hizmetinin, son yıllarda çok hızlı ve kapsamlı dönüşüm sürecinden geçtiğini belirterek, teknoloji ve kullanıcı taleplerindeki değişimle yeni iş modellerinin posta hizmet sektörünün yapısını hızla geliştirdiğini söyledi. Özellikle e-ticaretin büyümesi ve teknolojik gelişmelerin hız kazanmasıyla, posta sektörünün farklı yapıya dönüştüğüne işaret eden Uraloğlu, "Bu dönüşümün en belirgin sonucu, geleneksel mektup postası hacmindeki düşüş ve e-ticaret kaynaklı paket gönderilerindeki artıştır. Bu eğilimin, önümüzdeki dönemde de devam etmesi bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, Posta Hizmetleri Kanunu ile posta sektöründe düzenleme ve denetleme görevlerinin BTK'ye verildiğini anımsatarak, böylece ülke genelinde posta hizmetlerinin kaliteli, sürekli, tüm kullanıcılar için karşılanabilir ücretle, etkin, rekabete dayalı esaslar çerçevesinde sunulmasının hedeflendiğini aktardı. Kullanıcıların daha kaliteli hizmetleri, daha düşük fiyatlarla alabilmeleri için sektöre yapılan yatırımlara devam edildiğini vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak hedefimiz, dünyada ilk 10 ekonomi arasında yer almaktır. Hedefimize de bilim, teknoloji ve bunun getirdiği dijitalleşme çalışmalarının, başarılı sonuçlarının ekonomimize yapacağı katkıyla, ulaşabileceğimiz açıktır. Bu nedenle tüm dünya ülkeleri olarak posta ekosisteminde yeniliği ve teknolojik gelişmeleri teşvik etmenin yolları ile sektörün, dijital altyapıdan faydalanarak bölgesel ve küresel kalkınma hedeflerine ulaşmak için bu alanı nasıl geliştirebileceğimiz konusunda hep beraber fikir üretmek durumundayız."

Kaynak: AA
TeknolojiEkonomiSon Dakika

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