Putin, Avrupa'nın yaptırımlarını savaş ilanı olarak yorumladı: Her şey planlandığı gibi gidiyor - Son Dakika

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırı 10. gününde. Bölgede çatışmalar devam ediyor. Rus askerleri başkente ilerleyişi sürdürürken Kiev'in Hatne köyü bombaların hedefi oldu. Çok sayıda ev alevler içinde kalırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için mücadele etti. Kiev'in kuzeybatısındaki Borodyanka kasabasındaki patlamalar sonucu çok sayıda bina ve araç kullanılamaz hale geldi. Rusya, savaşta şiddeti artırırken Batı da yeni yaptırımlar açıklamaya devam ediyor.

"HER ŞEY PLANLANDIĞI GİBİ GİDİYOR"

Ülkesine uygulanan yaptırımları değerlendiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Yaptırımlar savaş ilanına benziyor" dedi. Ukrayna'daki durumu da değerlendiren Putin, "Her şey planlandığı gibi gidiyor" ifadelerini kullandı.

"UÇUŞA YASAK BÖLGE KARARI SAVAŞ KATILMA ANLAMINA GELİYOR"

Putin, Ukrayna'daki askeri altyapıyı yok etme çalışmalarının neredeyse tamamlandığını bildirirken, Rusya'da sıkıyönetim veya olağanüstü hal uygulama planları olmadığını söyledi. Putin, başka bir ülkeden uçuşa yasak bölge koyma girişiminin askeri faaliyetlere doğrudan katılım olarak değerlendirileceğini belirtti.

SİVİLLERİN ÇIKMASI İÇİN GEÇİCİ ATEŞKES

Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla Mariupol ve Volnovaha'dan sivillerin çıkması amacıyla geçici ateşkes uygulayacaklarını duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Mariupol ve Volnovaha'dan sivillerin çıkması için insani koridorların açıldığı belirtildi.

Söz konusu koridorların Ukrayna tarafı ile anlaşma ile açıldığına işaret edilen açıklamada, "Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla Mariupol ve Volnovaha'dan sivillerin çıkması amacıyla geçici ateşkes uygulanacaktır" ifadesine yer verildi.

KİEV YÖNETİMİ: ATEŞKES DURDU

Ancak Rus ordusunun Mariupol'da ateşkese uymadığı yönünde haberler var. Bu nedenle yerel yetkililer tahliyelerin ertelendiğini söylüyor. Kiev yönetimi ise Volnovaha'da da ateşkesin durduğunu söyledi.

BM: UKRAYNA'DA ÖLÜ VE YARALI SİVİL SAYISI BİNİ GEÇTİ

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Ukrayna'da Rus işgalinde şimdiye kadar 331 sivilin hayatını kaybettiğini söyledi. 24 Şubat-3 Mart'ta ölen ve yaralan sivillerin sayısının 1.006'ya yükseldiğini belirten Dujarric, 1,2 milyondan fazla kişinin ise ülkeden ayrıldığını ifade etti. Ancak Ukraynalı yetkililer, ölü sayısının 2 binden fazla olduğunu belirtiyor.