Ramazan ayının gelmesi ile birlikte tezgahlardaki hurmalara ilgi arttı. Esnaf vatandaşları geçen yıldan kalıp yıkanarak tekrar tezgaha konan hurmalar konusunda uyarırken, taze hurma almanın püf noktalarını anlattı.
Ramazan ayının gelmesi ile birlikte iftar sofralarının vazgeçilmezi hurmaya talep arttı. Esnaf ise vatandaşları taze hurmayı nasıl anlayacakları noktasında uyardı. Geçen yıldan kalan bayat hurmaların yıkanarak tekrar tezgahlarda yer alabildiğine dikkat çeken esnaf, vatandaşların fiyatı diğer hurmalara oranla çok daha düşük olan hurmalardan uzak durmalarını söyledi. Ayrıca diyabet hastaları için de şeker oranı düşük çeşitler önerildi.
Aşırı ucuz hurmalar geçen yılın mahsulü olabilir
Taze hurma almanın püf noktalarına değinen hurma satıcısı Orhan Çağlayan, "Vatandaşlara hurma alırken tadına bakmalarını öneriyoruz. Yıkanmış ürün aldıkları zaman bilsinler ki bu hurma eski mahsul. Bunu ayırt etmek biraz zor olabilir ama biraz baktığımız zaman anlayabiliriz. Parlak olmayan biraz da kuru görünen hurmalardan alabilirler. Taze hurmalarda da çok kuru olan ürünleri tercih etmesinler. Kuru hurmalarda lif oranı daha azdır. Biraz daha etli denilen canlı hurma tercih ederlerse daha iyi olur, bunların lif oranı daha iyidir. Medine hurmaları tercih etmeye çalışsınlar, çünkü Medine hurmalarının lif oranı ve vitamin oranı daha yüksektir" şeklinde konuştu. - BURSA
Son Dakika › Ekonomi › Ramazan Ayında Hurma Talebi Arttı - Son Dakika
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