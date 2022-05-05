Ramazan Bayramı tatilinde Uzungöl'e yoğun ilgi - Son Dakika
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Ramazan Bayramı tatilinde Uzungöl'e yoğun ilgi

05.05.2022 09:53

Ramazan Bayramı tatilinde Uzungöl'e yoğun ilgiTRABZON Trabzon'un ve Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden olan Uzungöl, Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı.

Ramazan Bayramı tatilinde Uzungöl'e yoğun ilgi

TRABZON Trabzon'un ve Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden olan Uzungöl, Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. 5 günlük bayram tatilinde hava durumunun yer yer sağanak yağışlı ve ara ara güneşli olduğu Uzungöl yerli ve yabancı misafirlerinin ağırlarken, turizm merkezine 10 binin üzerinde araç girişi yaşandı.

Uzungöl'deki oteller, kafeler ve restoranlar yüzde 100'e yakın doluluk oranı ile müşterilerine hizmet verirken, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden ve Arap ülkelerinden gelen yerli ve yabancı turistler güzel bir bayram tatili geçirdi. Adrenalin tutkunları hava şartları elverdiği ölçüde yamaç paraşütü yapma şansı da yakalarken, yaşanan bayram hareketliliği turizmcileri yaz sezonu öncesi umutlandırdı.

Uzungöldeki işletmeciler, Uzungöl'ü ziyaret etmek isteyen ve tatilini Doğu Karadeniz Bölgesinde yapmak isteyen yerli turistler için şimdiden erken rezervasyon yapmalarının önerisinde bulundu.

Ramazan Bayramı tatilinde Uzungöl'e yoğun ilgi
Ramazan Bayramı tatilinde Uzungöl'e yoğun ilgi
Ramazan Bayramı tatilinde Uzungöl'e yoğun ilgi
Ramazan Bayramı tatilinde Uzungöl'e yoğun ilgi

YORUMLAR
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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ramazan Bayramı tatilinde Uzungöl'e yoğun ilgi - Son Dakika


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