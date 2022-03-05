Ramazan Özcan, hububat sektörüne dair açıklamalarda bulundu - Son Dakika
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Ramazan Özcan, hububat sektörüne dair açıklamalarda bulundu

05.03.2022 13:46
Ramazan Özcan, hububat sektörüne dair açıklamalarda bulundu

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaşın, hububat sektörünün etkilememesi için Tarım Bakanlığı tarafından gerekli önlemler alındığını belirtti.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaşın, hububat sektörünün etkilememesi için Tarım Bakanlığı tarafından gerekli önlemler alındığını belirtti.

Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna ile ciddi manada hububat ithalatı gerçekleştirdiğine değinen Özcan, " Rusya ve Ukrayna arasında cereyan eden savaşla bütün dünya karşı karşıya. Ticari ilişkilerimizin yoğun olduğu 2 ülke ve bu bölgelerde de ciddi anlamda hububat ithalatı gerçekleştiriyoruz. Bunun dışında da bizim ürettiğimiz önemli ürünleri de bu bölgelere ihraç ediyoruz. Son günlerde hububat ile ilgili ciddi anlamda spekülasyonlar söz konusu ama geçtiğimiz günlerde Tarım Bakanlığımız bu konuda kamuoyunu bilgilendirmişti" dedi.

Tarım Bakanlığı'nın açıklamış olduğu verilere göre hububatta herhangi bir sıkıntının oluşmayacağını ifade eden Özcan, " Türkiye'de gerek lisanslı depolarımızda ve Toprak Mahsulleri Ofisi'nin depolarında bulunan gerekse özel sektör depolarında bulunan hem buğday hem de diğer hububat ürünlerimiz arpa, mısır gibi ürünlerimizde herhangi sorun yaşanmayacağının Tarım Bakanlığı'nın açıklamış olduğu verileri göre görüyoruz" şeklinde konuştu.

Son zamanlarda hububat fiyatlarda kısmi bir artış olduğuna da değinen Özcan, " Son günlerde hububat fiyatlarında kısmi bir artış söz konusu olabilir. Şuanda mevcut depolarımızdaki hububat özellikle Mayıs ayında ilk hasat başlayacağı şehirlerimizden bir tanesi Şanlıurfa, Mayıs ayının ortalarına kadar da herhangi bir sıkıntı yaşanmayacak depolarımızda bakanlığımız belirttiği gibi hem buğdayımız hem de diğer hububat ürünlerimiz mevcut" şeklinde konuştu.

Türkiye'de ve bölgede ciddi anlamda yağış olduğunu ve bu yağışında buğday ve arpa gibi tahıllarda oluşacak sıkıntının önüne geçebileceğine de belirten Özcan, " Bu yıl bölgemiz ciddi anlamda kar ve yağmur yağışlarıyla karşı karşıya bu da özellikle 2022 yılında hububat rekoltesinde ciddi anlamda bir yükselme bekliyoruz. Bu da 2022 yılında karşılaşacağımız herhangi bir sorun ve sıkıntının da önünü kesmiş olacak. Aksi takdirde Rusya ve Ukrayna'daki sıkıntı ve zorluklar devam etse bile Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunun dışında bir B ve C planı ile buğday ve arpa ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve oralarda bu ithalatı gerçekleştirebilecek planlar şuanda yapılıyor" diye konuştu. - MALATYA

Ramazan Özcan, hububat sektörüne dair açıklamalarda bulundu

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Ramazan Özcan, Türkiye, Rusya, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ramazan Özcan, hububat sektörüne dair açıklamalarda bulundu - Son Dakika


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