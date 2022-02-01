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Rekabet Kurulu bazı devralma başvurularını onayladı - Son Dakika

Rekabet Kurulu bazı devralma başvurularını onayladı

01.02.2022 16:15
Rekabet Kurulu bazı devralma başvurularını onayladı

Rekabet Kurulu bazı devralma başvurularını karara bağladı.

Rekabet Kurulu bazı devralma başvurularını karara bağladı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, Maksipak Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün SESA Ambalaj ve Plastik Sanayi ve Ticaret AŞ aracılığıyla Doğan Şirketler Grubu Holding AŞ tarafından devralınması işlemine izin verdi.

Kurul, KAEFER Isoliertechnik GmbH&Co. KG'nin ortak kontrolünün, Altor Fund Manager AB tarafından kontrol edilen Altor Fund V ve SMS tarafından devralınması işlemlerini de onayladı.

Ayrıca, Bergo Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün Realteks Tekstil Pazarlama Sanayi ve Dış Ticaret AŞ tarafından devralınması işlemi Kurulca uygun bulundu.

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Münir Karaloğlu, Rekabet Kurulu, Plastik, Ticaret, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Rekabet Kurulu bazı devralma başvurularını onayladı - Son Dakika Ekonomi


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