Renault'dan Yeni Modeller Müjdesi

Ekonomi

Renault Group Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Jan Ptacek, Bursa'daki Oyak Renault Otomobil Fabrikalarında tanıtımını yaptıkları Duster'ın ardından 2027'ye kadar 3 yeni modelin daha üretimine başlamayı hedeflediklerini, bunun için AR-GE kapasitelerini güçlendirmeyi sürdürdüklerini söyledi.

Bursa'daki tesisleri ziyaret eden Ptacek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 yıl içinde tanıtacakları 4 yeni modelden ilki olan Duster'ın üretimine başladıklarını anımsattı.

Duster'ın Oyak Renault Otomobil Fabrikalarında üretilen ilk SUV model olması nedeniyle ayrı bir öneminin bulunduğunu vurgulayan Ptacek, şöyle devam etti:

"Yatırım planımız çerçevesinde, 2027'ye kadar 3 yeni model ve dahasını lanse etmek var. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz, AR-GE kapasitemizi güçlendiriyoruz. Böylece mühendislik ekibimiz bu yeni modellerin geliştirilmesine katkıda bulunabiliyor. Oyak Renault'daki endüstriyel tesislerimize yatırım yapıyoruz. Yeni modellerin üretimine hazırlık, üretim süreçlerinin dijitalleşmesini artırma, verimliliği ve sürdürülebilirliği güçlendirme yönünde adımlar atıyoruz."

Jan Ptacek, Renault Duster'ın Oyak Renault Otomobil Fabrikaları için çok önemli bir dönüm noktası olduğunu anlattı.

Bu modelin üretimine başlamaktan büyük gurur duyduklarını dile getiren Ptacek, "Bu model, Türkiye pazarında satışa başladığımızdan beri büyük bir başarı elde etti. Ayrıca Oyak Renault'nun ihracatını güçlendirmesine de katkı sağlayacak. Tüm Oyak Renault çalışanları bu projeyi hayata geçirmek için çok çalıştı. Projenin ardından modelin bu kadar başarılı olması bizim için çok anlamlı." diye konuştu.