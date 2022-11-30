Süt ürünü etiketlerinde "köy", "ev", "geleneksel", "%100" ifadelerinin yazılması yasaklandı - Son Dakika
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Süt ürünü etiketlerinde "köy", "ev", "geleneksel", "%100" ifadelerinin yazılması yasaklandı

30.11.2022 14:29

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre fermente süt ürünlerinin etiketinde "köy", "ev", "geleneksel, çiftlik" ve "%100" gibi ifadeler yer alamayacak.. Gıda işletmecilerine, tebliğe uyum sağlamaları için 31 Aralık 2023'e kadar süre tanındı. Ayrıca yeni düzenleme ile süt ve süt ürünleri aroma vericilerinin kullanımı da yasaklandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Fermente Süt Ürünleri Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ, fermente süt ürünlerinin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, ambalajlanması, depolanması, taşınması ve pazarlanması için gereken ürün özelliklerini belirliyor.

YENİ KRİTERLER BELİRLENDİ

Tebliğde yapılan revizyonla kefir ürününün tanımı yeniden düzenlendi. Türkiye'ye özgü bir ürün olan süzme yoğurdun ayrıca tanımı yapılarak, ürüne dair kriterler belirlendi. Isıl işlem görmüş fermente süt ürünü için yeni hükümler eklenerek, ürüne ait kriterler düzenlendi. Ayrana eklenebilecek tuz oranı yüzde 1 iken, bu oran yüzde 0,8'e düşürüldü. Tebliğ kapsamındaki ürünlerin üretiminde kullanılan starter kültürlere ilave olarak eklenebilecek yan kültürlerin etiket bilgilerinde belirtilmesi zorunlu hale getirildi.

AROMA VERİCİ KULLANIMI YASAKLANDI

Tebliğde yapılan bir diğer düzenleme ile ürünlerde laktaz enzimi hariç hiçbir enzimin kullanılamayacağı hükme bağlandı. Üretilecek ürünlerde birden fazla farklı hayvan türüne ait süt kullanılması durumunda, sütün elde edildiği hayvan türlerinin adlarının, etikete belirtilmesine ilişkin düzenleme yapıldı. Yeni düzenleme ile süt ve süt ürünleri aroma vericilerinin kullanımı yasaklandı.

BU İFADELER ÜRÜN ÜZERİNE YAZAMAYACAK

Tebliğ kapsamındaki ürünlerin etiketinde "köy", "ev", "geleneksel, çiftlik" ve "%100" gibi ifadelerin yer almayacağı hususuna yönelik düzenleme yapıldı. Peynir olarak oldukça fazla ihracatı olan ve peynir mayası kullanılmadan yoğurt kültürü kullanılarak üretilen labne (labneh), ilgili tebliğinde düzenlenmek üzere bu tebliğ kapsamından çıkartıldı.

Piyasada var olan veya basılı ambalaj materyali olan gıda işletmecilerine, tebliğe uyum sağlamaları için 31 Aralık 2023'e kadar geçiş süreci tanındı. Yapılan düzenlemelerle, Avrupa Birliğine uyumun yanında taklit ve tağşişin önlenmesi, tüketicilerin korunması ve haksız rekabetin önlenmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA
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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Süt ürünü etiketlerinde 'köy', 'ev', 'geleneksel', '%100' ifadelerinin yazılması yasaklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Süt ürünü etiketlerinde "köy", "ev", "geleneksel", "%100" ifadelerinin yazılması yasaklandı - Son Dakika
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