Rostec İhracatı Tehdit Ediyor

Ekonomi

Rus savunma sanayi şirketi Rostec'in Başkanı Sergey Çemezov, ülkedeki yüksek politika faizi nedeniyle yüksek teknolojili ürün ihracatını durdurmak zorunda kalabileceklerini söyledi.

Rus savunma sanayisinin önemli ismi Çemezov, Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nde konuştu.

Rusya'daki politika faiz oranının çok yüksek olduğunu vurgulayan Çemezov, "Böyle bir faiz oranıyla, tüm karlar bankaya ödemek zorunda olduğumuz borçlara gidiyor." dedi.

Mevcut faiz oranının, sanayinin büyümesinin önünde engel oluşturduğunu anlatan Çemezov, "Ya uçaklar, hava savunma sistemleri, gemiler gibi yüksek teknoloji ürünlerinin, üretim süresi bir yıl veya daha fazla olan her şeyin ihracatını durduracağız ya da bir şeyler yapılması gerekecek." diye konuştu.

Çemezov, banka borçları üzerinden iş yapmanın karlı bir durum olmadığına işaret ederek, "Eğer böyle çalışmaya devam edersek işletmelerimizin çoğu iflas edecek. Ne yazık ki yüzde 20'den fazla karlılığı olan bir işletme bilmiyorum." dedi.

Rusya Merkez Bankası, politika faizini son olarak 13 Eylül'de 100 baz puan artışla yüzde 19'a yükseltmişti.

Analistler, bankanın 25 Ekim'de gerçekleştireceği toplantıda ilave faiz artışına gideceğini tahmin ediyor.

Bankadan karara ilişkin yapılan açıklamada, ülke ekonomisindeki "mevcut enflasyon baskısının yüksek seviyede devam ettiği" kaydedilmişti.