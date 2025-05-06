Rus Ekonomisi Ticaret Savaşından Etkilenmeyecek

Rus ekonomisinin ABD'nin başlattığı ticaret savaşından etkilenmeyeceği belirtildi.

Roscongress Vakfı uzmanlarının hazırladığı "ABD'nin başlattığı ticaret savaşının küresel ekonomi ve Rus ekonomisi üzerindeki etkisi" başlıklı raporda, ABD Başkanı Donald Trump'ın attığı tarife adımlarının etkileri değerlendirildi.

Tarifeler nedeniyle küresel piyasalarda 2008 krizine kıyasla daha büyük düşüşler yaşandığı aktarılan raporda, Rusya'nın bu süreçte daha az zarar gördüğü kaydedildi.

Rusya'nın, ekonomik yapısı ve küresel değer zincirlerindeki konumu nedeniyle tarifelerden fazla etkilenmediği vurgulanan raporda, emtia fiyatları, Rusya Merkez Bankası para politikası ve Ukrayna etrafında şekillenen jeopolitik durumun, ekonomi için ilerleyen süreçte belirleyici olacağı ifade edildi.

Raporda, olası bir küresel resesyon tehlikesinin, Rusya'nın ana ihracat kalemleri olan emtia ürünlerinin fiyatlarını düşürebileceğine işaret edilerek, bu durumun da Rus bütçesi üzerinde ilave yük yaratacağı belirtildi.

Küresel ticaretin tarifeler nedeniyle zarar görebileceği değerlendirmesine yer verilen raporda, bu durumda, G7 ülkelerindeki merkez bankalarının faiz indirim ve parasal genişleme süreci başlatabileceğine vurgu yapıldı.