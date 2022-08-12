Rusya, Ulusal Refah Fonu için Türk lirası almayı değerlendiriyor - Son Dakika
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Rusya, Ulusal Refah Fonu için Türk lirası almayı değerlendiriyor

12.08.2022 15:11
Rusya, Ulusal Refah Fonu için Türk lirası almayı değerlendiriyor

Rusya Merkez Bankası, Ulusal Refah Fonu'ndaki rezervlerde değerlendirmek için Türk lirası, yuan ve rupi satın alınmasına yönelik değerlendirme yapıldığını bildirdi.

Rusya Merkez Bankası, Ulusal Refah Fonu'ndaki rezervlerde değerlendirmek için Türk lirası, yuan ve rupi satın alınmasına yönelik değerlendirme yapıldığını bildirdi.

Rusya Merkez Bankası tarafından yayımlanan raporda, bütçe kuralları çerçevesinde ilave petrol ve doğal gaz gelirleriyle ABD doları ve avro ile alım satım işlemlerinin yaptırımlardan ötürü imkansız hale geldiği belirtildi.

Yaptırım süreci nedeniyle, bütçe politikasının önemli ölçüde gevşetildiği ve belirlenen harcama sınırlarının aşıldığına işaret edilen raporda, yaptırımlar ve küresel petrol piyasasındaki değişikliklerin göz önünde bulundurularak, bütçe kurallarında değişikliklerin yapılmasına yönelik çeşitli seçeneklerin değerlendirildiği kaydedildi.

Rusya Maliye Bakanlığı'nın, bazı dost ülkelerin para birimleriyle çeşitli işlemler yapılmasına yönelik çalışma yaptığı bilgisine yer verilen raporda, "Rusya Maliye Bakanlığı, Ulusal Refah Fonu'nun yenilenmesi ve harcamaları için dost ülkelerin (Türk lirası, yuan, rupi ve diğerleri) para birimlerine yönelik bütçe kuralı yöntemine ilişkin bir işletim yöntemi uygulanması üzerine çalışıyor." ifadesine yer verildi.

Raporda, söz konusu adımın atılması halinde, bütçe kuralının ruble üzerindeki döngüsel etkisinin tekrar devam edeceği belirtildi.

Rusya, Ulusal Refah Fonu'nu desteklemek için daha önce dolar ve avro üzerinden işlem yapıyordu.

Ülkenin uluslararası rezervlerinin bir kısmını oluşturan Ulusal Refah Fonu'ndaki rezervler temmuzda 1,4 trilyon ruble artarak 12,1 trilyon rubleye (yaklaşık 201 milyar dolar) çıkmıştı.

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Kaynak: AA

Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rusya, Ulusal Refah Fonu için Türk lirası almayı değerlendiriyor - Son Dakika

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