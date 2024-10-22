SAHA EXPO: Yeni Otonom Askeri Araç Tanıtıldı

Ekonomi

Savaş ortamlarında otonom kullanılabilecek "Ts-2 Araç"ından askeriyenin veri tabanı yazılımına, yeni nesil klavyelerden hızlı şarj sistemlerine kadar pek çok ürün SAHA EXPO'da tanıtıldı.

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul tarafından organize edilen, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının destekleriyle, Anadolu Ajansının global iletişim ortaklığında İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenlenen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nda çeşitli ürünlerin lansmanı da gerçekleştiriliyor.

Ad Astra Teknoloji Üst Yöneticisi Uğur Coşkun, "Ts-2 Araç" lansmanında, 1,4-1,8 ton ağırlığında hızlı, pratik, özel kuvvetler ve çeşitli birliklerin kullanabileceği, ağırlığı sebebiyle C-130 araçlarından paraşütle atılabilen ve kıyı çıkartması için kullanılabilen, kuvvetlerin ihtiyacını karşılayabilen bir araç yaptıklarını anlattı.

Aracın benzinli, dizel, hibrit, seri hibrit olarak planlandığını belirten Coşkun, "İlk varyant olarak Ts-2 modelimizi tanıtıyoruz. Araç, dar bölgelerde hızlı ve çevik hareket edebiliyor. Hızlı şekilde sisteme mermi yüklemek için de kullanılabiliyor. Yeni dönemin Tesla'sı mantığında yaklaşıyoruz. Araç otonom olarak çalışabiliyor. Araç hem insanlı hem insansız kullanılıyor. Düşman bölgesine ulaştığınızda aracın üzerindeki kontrolünüzü elinize alıp, aracı otonom kullanabiliyorsunuz. Aracı sonrasında 'eve geri dön' komutuyla döndürebiliyorsunuz. Savaş ortamının Tesla'sını yaptık. Üzerine dron sistemleri, robotik köpek sistemleri yerleştirebiliyoruz. Aracımız ayrıca cihazları şarj edebiliyor. Üzerinde ciddi büyüklükte bir batarya sistemi var. Etrafında makineli tüfeği var. İki askeri de yatar pozisyonda koyarsanız bölgeden yaralı tahliye edebilirsiniz." diye konuştu.

Deniz platformları için yeni klavye

Aspower Enerji Genel Müdür Yardımcısı, Yurtiçi Satış Müdürü Özkan Sezer de "Elektrikli Araçlar İçin Yerli Mobil Hızlı Şarj Sistemleri"nin lansmanında, sistemin uygulama alanları ve özelliklerine ilişkin bilgiler verdi.

Askeri araçları yer destek ünitesi olarak çalıştırabildiklerini aktaran Sezer, "Askeri hava araçları uçuş öncesi ve bakımları esnasında motor çalışmadan kendi ürettikleri enerjinin aynısına ihtiyaç duyarlar. Biz de bunu mevcut mobil sistemi üzerinden sağlanabilir şekle getirdik. Askeri su üstü ve su altı platformlar, denizaltı birimleri de ihtiyaç duydukları enerjiyi bu sistemden alabilecek. Askeri ve sivil tesislerin on-grid ve off-grid beslenmesi de mümkün." dedi.

Ayrotec Mühendislik Kurucu Genel Müdürü Çiğdem Akbaş ise "İztoplu, Deniz Platformlarına Uygun Klavye ve İki Eksenli Hall Effect Joystick" lansmanını yaptı.

Klavyeyi özellikle deniz platformlarına yönelik tasarladıklarını dile getiren Akbaş, "Tuş hassasiyeti silikon klavyelere göre daha düşük geri bildirim veriyor. Bu ürün için alacağımız sertifikasyon tüm deniz platformlarında kullanılabilecek. Su sızdırmaz, elektromanyetik girişim tarafında askeri standartlarla uyumlu olacak." ifadelerini kullandı.

Yapay zekada doğrulanmış veri öncelikli

Mildata Savunma Genel Müdürü Mahmut Bölükbaş da "Veritabanı Yeni Versiyonu"na ilişkin şu bilgileri verdi:

"Sürekli yazılım ve içerik dönüşümü içindeyiz. Kaynaklarımızın önemli bölümünü her yıl buraya aktarıyoruz. Big data artık önceliğini kaybetti, yapay zekanın doğrulanmış veriyi işlediğinde bir kıymeti var. Bugün 20 yıllık bir öngörüyü sadece yazılım güncellemeleri ve kullanıcıdan gelen içerik artırma talepleriyle yönetiyoruz. Sistem çevrim dışı da çalışabiliyor. Artık daha fazla ürün tipi var, radarlar ve motor gibi alt sistemleri de ilave ettik. Diğer konularda içerik üretmeye, doğrulamaya devam ediyoruz. Çok fazla veriyi anlamlı hale getirdik. Buradan veri görselleri yüksek analizler çıkartabileceğiz."

Metrohm Türkiye Elektrokimya ve Spektroskopi Grup Müdürü Yeliz Yavuz Çelik de "Metrohm Tactic-ID 1064 ST El tipi Raman Spektrometre" ürününü tanıttı.

Bunların el tipi raman sistemleri olduğunu vurgulayan Çelik, "Robot köpeklerin kafalarına entegre edilerek aklınıza gelebilecek tüm madde tanımlama konularında sahada kullanılabilir. Cihaz, zarflardan, varillerden, cam şişelerden zararlı madde olup olmadığını dışardan okuma yapabiliyor. Hızlı ve kolay kullanım sağlıyor, tekrarlanabilir sonuçlar veriyor ve kolay taşınabiliyor. Bunlarla pek çok ilaç türünü de belirleyebiliyoruz." şeklinde konuştu.

Asartech Programlar Direktörü Macit Erensoy ise "S-Band Bandpass Filter", "C-Band Diplexer" ve "L-Band Triple Band Bandpass Filter"ın tanıtımını yaptı.

İlk seramik monoblok filtre olduğunu belirten Erensoy, "Bunlar haberleşme sektörü baz istasyonları, akıllı şehir uygulamalarının veri haberleşmesinde de kullanılabiliyor. Filtreler ise savunma sanayide hava platformları ve elektronik harp sistemlerinde, uzay ve havacılıkta, insansız hava aracı veri bağı modülleri uydu ağ bağlantı sistemleri ve haberleşme ve ulaştırmada ise haberleşme sistemlerinde kullanılabiliyor." ifadelerini kullandı.

"4-5 eksen sistemlerde ülkemizi ambargolardan koruyoruz"

Milteksan CNC Genel Müdürü Prof. Dr. Onur Tunçer, "Milteksan 3 Eksen CNC Kontrolcü" ürününe ilişkin bilgi verdi.

İmalat tezgahlarının beyni olan CNC Kontrolcü'yü yaptıklarını kaydeden Tunçer, "Bu kontrolcü seti içerisinde gerçek zamanlı işletim sistemi, soft PLC, kullanıcı arayüzü, endüstriyel bilgisayar, giriş çıkış birimleri ile servo motor ve sürücüleri bulunmaktadır. Bu set ile tezgah üreticileri, tezgah gövdelerini, CNC sistemine dönüştürebilirler. Torna, freze gibi takım tezgahlarında bu set kullanılıyor. Bu sistem 5 eksen olduğu için hem askeri hem sivil alanda kullanılabilir. 4-5 eksen sistemlerde ülkemizi ambargolardan korumuş oluyoruz. Bilgisayarlı tezgahların beynini, sinir sistemini ve kaslarını biz yapıyoruz." dedi.

Fuarda ayrıca Gökser Arge'nin "Askeri Shelter Dikey Tip Klima", EMS Elektronik'in "Yeni B2C Markası Lectron" ve Hidroan'ın "Yüksekliği Ayarlanabilen 6x6 Taktik Tekerlekli ve Hidrolik Tahrikli Modüler Kara Taşıtı Azman" ürünleri de tanıtıldı.