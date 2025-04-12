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Ekonomi

Sahte Altın Riskine Dikkat!

TESK Başkanı Palandöken, güvenilir altın için kuyumcu esnafını tercih etmenin önemini vurguladı.

12.04.2025 09:38
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, altına olan talebin sahte altını arttırdığına dikkat çekerek, "Güvenilir altının adresi kuyumcu esnafımız" dedi.

Palandöken, "Sahte altın, ayarı düşük altın ya da internet yoluyla elde edilen; tanımadığınız yerlerden alınan altınlar ya da tasarruf amacıyla alınan altınlarla ilgili ciddi riskler söz konusu. Ayrıca mevsimsel olarak artık Nisan ayı içerisindeyiz, düğünler yaklaşıyor. İnsanların altın alma ihtiyaçları arttığı gibi, kendini koruma çabası da yükseliyor. Bildiğiniz üzere faizlerin düşmesi, dünyadaki ekonomik krizler, aynı şekilde Avrupa ve Amerika gibi ülkelerdeki ekonomik değişimler, ülkemizde de insanların kendilerini ekonomik olarak koruyabilmek için güvenli limanlara yönelmesine neden oluyor" dedi.

"Sahte altın yatırımcının kabusu olabilir"

Artan altın talebinin sahte altın riskini de beraberinde getirdiğine işaret eden Palandöken, "Alınan altınların birçoğunun sahte olduğu da piyasa içerisinde konuşuluyor. Bu durum hem esnafı mağdur ediyor, hem de sahtecilik yapan kişilerin haksız kazanç elde etmesine neden oluyor. Vatandaşların birikimleri de bu sahteciliğin kurbanı oluyor. Bu yüzden dikkat edilmesi gereken çok önemli hususlar var. Her zaman tanıdığınız, bildiğiniz semtteki veya nerede olursa olsun güvendiğiniz esnaftan altın alışverişi yapmanız çok önemli. Alınan ürünlerin belgesi, sertifikası ve aynı şekilde gramajı mutlaka kontrol edilmeli. Bu, hem esnafın mağdur olmasını önler, hem de sahteciliğin önüne geçilerek bu kişilerin iştahı kabartılmamış olur" şeklinde konuştu.

"Oyuna gelmemek için güvenli yerden alışveriş yapmak şart"

Altın tasarrufunda güvenli bir şekilde yapmak için kuyumcu esnafının tercih edilmesi gerektiğine değinen Palandöken, "Dünya genelinde altın, savaşlar ve ekonomik krizler gibi dönemlerde insanların tasarruf yönünde en güvenilir liman olarak gördüğü bir yatırım aracı. Bu sadece bugün değil, geçmişte de böyleydi. İnsanların yastık altı birikimleri, ölüm kalım parası olarak sakladığı altınlar, bugün bazı gözü dönmüş sahtekarların hedefi haline geldi. Haksız kazanç peşinde koşan bu kişilerin oyununa gelmemek için yapmamız gereken tek şey, güvenli alışveriştir. Ancak bu güvenli alışveriş yalnızca sertifikası olan, gramajı belli, sizi tanıyan ve sizin de tanıdığınız esnaftan yapıldığında mümkündür. Bu sayede yapılan hataların en azından yüzde 99'u bertaraf edilir. Yine de yanılma payı her zaman olabilir. Biliyorsunuz, altın gerçekten insanların ilgisini çeken, albenisi yüksek bir yatırım aracıdır. Bu nedenle takı, ziynet eşyaları gibi ürünlerde de aynı hilelerin yapıldığını varsayarak hareket etmek gerekir. Bu alışverişlerde son derece dikkatli olunmalı, bu tür hataların yapılacağı mekanlardan uzak durulmalı ve bu tür satıcıların iştahı kabartılmamalıdır. Bildiğiniz üzere bu fiyat koruması, gerçekten de enflasyonla eşdeğer biçimde insanların altına yönelmesine neden oldu. Altın, fiyatların yükselmesiyle birlikte bir koruyucu sığınak haline geldi ve bu nedenle altın alışverişlerinde her zamankinden daha fazla dikkat etmek gerekiyor" diye konuştu. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Sahte Altın Riskine Dikkat! - Son Dakika

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