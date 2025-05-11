Sahte Güneş Gözlüklerine Dikkat! - Son Dakika
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Ekonomi

Sahte Güneş Gözlüklerine Dikkat!

Sahte Güneş Gözlüklerine Dikkat!

Uzmanlar, sahte güneş gözlüklerinin göz sağlığına zarar verebileceği konusunda uyarıyor.

11.05.2025 11:33
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BAHAR YAKAR/EMİNE ALEYNA BAŞOĞLU - Yaz aylarının gelmesiyle güneş gözlüğü kullanımı artarken, uzmanlar sahte ve kalitesiz güneş gözlüklerine karşı uyarıyor.

Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Özge Yabaş Kızıloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların güneş gözlüğü satın alırken dikkat etmesi gereken hususları anlattı.

Kızıloğlu, "Gözlüğün belli standartlara göre imal edilmiş olması lazım. Üzerinde güvenlik ve kalite standartlarına sahip olduğunu gösteren CE belgesi gibi ibareler ve sertifikalı olmalı." dedi.

Ultraviyole (UV) ışınların blokajının gözlük seçiminde en önemli unsur olduğunu dile getiren Kızıloğlu, "Işınları yüzde 100 bloke ettiğini gösteren 'UV 400' ibaresi olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kızıloğlu, sahte güneş gözlüklerinin ışınlardan korumadığını ve sadece renkli bir cam olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"UV ışınlarının hem kısa dönemde hem de uzun dönemde göze olumsuz etkileri var. Mesela uzun dönemde göz merceğimize katarakt yapabiliyor. UVA ışınları retinaya kadar ulaşabiliyor. Bunlar gözün A tabakası yani ışığı algılayan retina tabakasında hasara sebep olabiliyor ve birikici bir zararlı etkiye sahip. Kısa dönemde ise cam kalitesi düşük olduğu için taktığımız anda bulanık göreceğiz. Yetersiz kontrast, görüntüde bozulmalar, optik bozulmalar, yansımalar olabilir. Bunların bir süre sonra baş ağrısı, göz yorgunluğu hatta psikolojik olarak kendimizi stresli hissetmemize kadar olumsuz etkileri olabilir."

Güneş gözlüğü takmanın önemli olduğunu fakat sahte gözlüklerin göze ekstra zarar verdiğini anlatan Kızıloğlu, "Kalitesiz cam kullanıldığından bulanık görüleceği için en başta zaten bir göz yorgunluğu hissedilecektir. Taktıktan bir süre sonra baş ağrısı, mide bulantısı olabilir. Hiçbir koruma da sağlamayacağı için yaşam kalitesi düşecektir." diye konuştu.

"Katarakt ve retina hasarı yapabilir"

Kızıloğlu, özellikle çocuklarda sahte gözlük kullanımının gelişme çağında oldukları için görme gelişimlerini olumsuz etkileyebileceğini dile getirerek, "Dikkat eksikliği gibi problemlere sebep olabilir. Özellikle buna dikkat etmemiz lazım. Onlara güvenilir optik mağazalarından ve gerekli sertifikalara sahip gözlükleri kullandırmalıyız." ifadelerini kullandı.

Yüksek enerjide UV ışınlarının UVA, UVB ve UVC olmak üzere üçe ayrıldığını belirten Kızıloğlu, şöyle devam etti:

"UVC ışınları zaten ozon tabakası tarafından bloke ediliyor, dünyaya ulaşmıyor. Bize zarar veren UVB ve UVA. Bunlar güneş gözlüğü tarafından yüzde 100 filtrelenmeli. Çünkü göz çevresinde ve yüzeyinde tümörlere, kanserlere sebep olabilir. Katarakt ve retina hasarı yapabilir. UVA, UVB'yi yüzde 100 bloke eden, bunu da UV400 veya CE ile belgeleyen gözlükleri seçmemiz lazım."

Kızıloğlu, polarize camın yansımaları süzdüğünü ve özellikle uzun yol şoförlerinde veya denizden yansıyan ışınları süzdüğü için balıkçılarda daha iyi bir görme sağladığını dile getirdi.

Gözlüğün sahte olduğunu anlamak için birtakım yöntemler olduğunu anlatan Kızıloğlu, "Çerçeve kalitesinden anlaşılabilir. Hafif kırılgan gözlüklerin sahte gözlük olma şansı yüksek. Onun dışında iki cam arasında renk tonu farkı varsa, gözlüğü gözüne takıp denediğinde bulanık gösteriyorsa, yansımalı gösteriyorsa, bunlar aslında işaretleri ama en önemlisi sertifika, başka türlü kesin olarak anlaşılamaz." dedi.

"(Cam rengi) Araba kullananlarda gri, yeşil veya kahverengi öneriyoruz"

Kızıloğlu, cam renginin UV korumasıyla ilişkisi olmadığını ve güneş gözlüğünün nerede kullanılacağına göre çeşitli renklerin tercih edilebileceğini aktararak, "Araba kullananlarda daha çok gri, yeşil veya kahverengi öneriyoruz. Trafik ışıklarında bozulma ve renk değişikliği olmadan görmemizi sağlıyor. Kayak yapanlar için ise mavi ışığı iyi süzen amber rengi tercih edilebilir." diye konuştu.

Gözlük camının siyah gibi koyu bir renk olmasının UV'den koruduğunu göstermediğini aktaran Kızıloğlu, eğer sahte koyu renk bir güneş gözlüğü takılırsa koyu rengin göz bebeklerinin büyümesine sebep olabileceğini ve böylece zararlı ışınların göze daha fazla geleceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Yeditepe Üniversitesi, Göz Hastalıkları, Hava Durumu, Ekonomi, Sağlık, Yaşam, Güneş, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sahte Güneş Gözlüklerine Dikkat! - Son Dakika

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