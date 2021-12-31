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Salihli'de üreten kadınlar kurutma tesisine kavuşuyor - Son Dakika

Salihli'de üreten kadınlar kurutma tesisine kavuşuyor

31.12.2021 12:58
Salihli'de üreten kadınlar kurutma tesisine kavuşuyor

Salihli Belediyesi'nin ortak olduğu S.S. Salihli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Tarım ve Orman Bakanlığından hibe destek projesi kapsamında alınan kurutma tesisine kavuşuyor.

Salihli Belediyesi'nin ortak olduğu S.S. Salihli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Tarım ve Orman Bakanlığından hibe destek projesi kapsamında alınan kurutma tesisine kavuşuyor.

Salihli Belediyesi, S.S. Salihli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ve Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü işbirliğinde Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen "Üreten Kadınlar, Rengarenk Sofralar" projesi kapsamında Salihli Belediyesinin de ortak olduğu kadın kooperatifine kazandırılan kurutma tesisinin montaj çalışmalarında sona gelindi. Günlük 1,5 ton yaş sebze ve meyve kurutma kapasitesine sahip olan tesisin tüm makine teçhizatlarının kurulumu yapıldı. Domates, portakal, mandalina, cennet hurması, elma, armut ve muz gibi ürünler modern tesiste yıkama, ayıklama, kurutma, soğutma, dilimleme ve kabuk soyma işlemlerinden sonra iç ve dış pazarlarda satılarak ülke ve bölge ekonomisine katkı sağlanması hedefleniyor.

Salihli Belediyesi'ne ait atıl durumdaki şişeleme fabrikasının Belediye Meclisi kararıyla kurutma tesisi yapılması için S.S. Salihli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifine tahsis edildiğini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, "Belediyemiz ve kooperatif işbirliğinde yaş sebze ve meyve kurutmak için hazırladığımız projemiz Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından onaylanarak kurutma makinesi almaya hak kazandı. Belediyemize ait atıl durumdaki Şişeleme Fabrikasını Meclis kararıyla kooperatife tahsis ederek bu tesisi üreten kadınlarımızın hizmetine verdik. Belediye ekiplerimiz, başlattığı çalışmalarla tesisi baştan aşağı yeniledi. Proje ile bizzat ilgilenen Belediye Başkanımıza, projeyi yazan Kadın Kooperatifimiz ile Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüze teşekkür ederim. İlçemize ve üreten kadın kooperatifimize hayırlı olsun" diye konuştu. - MANİSA

Salihli'de üreten kadınlar kurutma tesisine kavuşuyor
Salihli'de üreten kadınlar kurutma tesisine kavuşuyor
Salihli'de üreten kadınlar kurutma tesisine kavuşuyor
Salihli'de üreten kadınlar kurutma tesisine kavuşuyor
Salihli'de üreten kadınlar kurutma tesisine kavuşuyor
Salihli'de üreten kadınlar kurutma tesisine kavuşuyor

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Salihli Belediyesi, Salihli, Manisa, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Salihli'de üreten kadınlar kurutma tesisine kavuşuyor - Son Dakika Ekonomi


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