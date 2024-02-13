Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda Ocak Ayında 121 Bin 462 Yolcuya Hizmet Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda Ocak Ayında 121 Bin 462 Yolcuya Hizmet Verildi

Samsun-Çarşamba Havalimanı\'nda Ocak Ayında 121 Bin 462 Yolcuya Hizmet Verildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Samsun-Çarşamba Havalimanı'nın 2024 yılı Ocak ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Ocak ayında Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda toplam 121 bin 462 yolcuya hizmet verildi. İç hat yolcu trafiği 110 bin 104, dış hat yolcu trafiği ise 11 bin 358 olarak gerçekleşti. Ayrıca ocak ayında Samsun-Çarşamba Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak sayısı bin 78'e ulaştı ve yük trafiği bin 131 ton olarak kaydedildi.

13.02.2024 13:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun- Çarşamba Havalimanı'nda Ocak ayında 121 bin 462 yolcuya hizmet verildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Samsun-Çarşamba Havalimanı'nın 2024 yılı Ocak ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre; Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda ocak ayında, iç hat yolcu trafiği 110 bin 104, dış hat yolcu trafiği 11 bin 358 oldu. Böylece ocakta toplam 121 bin 462 yolcuya hizmet verildi. Ocak ayında Samsun-Çarşamba Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 968, dış hatlarda 110 olmak üzere toplamda bin 78'e ulaştı.

Yük (kargo, posta, bagaj) trafiği ise ocak ayında toplamda bin 131 ton oldu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Çarşamba Havalimanı, Samsun, Ulaşım, Havacılık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda Ocak Ayında 121 Bin 462 Yolcuya Hizmet Verildi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2024 14:11:12. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda Ocak Ayında 121 Bin 462 Yolcuya Hizmet Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement