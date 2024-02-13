Ekonomi

Samsun- Çarşamba Havalimanı'nda Ocak ayında 121 bin 462 yolcuya hizmet verildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Samsun-Çarşamba Havalimanı'nın 2024 yılı Ocak ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre; Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda ocak ayında, iç hat yolcu trafiği 110 bin 104, dış hat yolcu trafiği 11 bin 358 oldu. Böylece ocakta toplam 121 bin 462 yolcuya hizmet verildi. Ocak ayında Samsun-Çarşamba Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 968, dış hatlarda 110 olmak üzere toplamda bin 78'e ulaştı.

Yük (kargo, posta, bagaj) trafiği ise ocak ayında toplamda bin 131 ton oldu. - SAMSUN