Samsun Çarşamba Havalimanı\'nda Şubat Ayında 112 Bin 182 Yolcuya Hizmet Verildi

SAMSUN (İHA) – Şubat ayında Samsun Çarşamba Havalimanı'nda 112 bin 182 yolcuya hizmet verildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Samsun Çarşamba Havalimanı'nın 2024 yılı Şubat ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Samsun Çarşamba Havalimanı'nda şubat ayında, iç hat yolcu trafiği 103 bin 598, dış hat yolcu trafiği 8 bin 584 oldu. Böylece şubatta toplam 112 bin 182 yolcuya hizmet verildi.
Ayrıca Şubat ayında Samsun Çarşamba Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda bin 25, dış hatlarda 86 olmak üzere toplamda bin 111'e ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise Şubat ayında toplamda bin 1 ton oldu.
2 aylık (Ocak-Şubat) dönemde ise Samsun Çarşamba Havalimanı'nda yolcu trafiği 233 bin 644, uçak trafiği 2 bin 189, yük trafiği ise 2 bin 133 ton olarak gerçekleşti. - SAMSUN
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TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN hakkında yaptığı açıklamada, KAAN'ın Türklerin yaptığı tümüyle dijital en komplike cihaz olduğunu ve planlandığı gibi çalıştığını belirtti. Kotil, KAAN'ın 5. nesil bir savaş uçağı olduğunu vurgulayarak, 2028 itibarıyla 20 uçağın Hava Kuvvetlerine teslim edilmesinin planlandığını söyledi.
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Çekmeköy- Sancaktepe-Sultanbeyli Metro hattının 6,5 kilometrelik ilk etap hattının açılışında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı örtülü ödeneğindeki anormal artışa tepki gösterdi. "Beşli çeteye para bulan, saray müteahhidine para bulan, yazlık saraya, kışlık saraya, uçan saraya, yüzen saraya para bulan, emekliye para bulmayan Tayyip Erdoğan'a 31 Mart'ta oy var mı?" diye soran Özel, “Başbakanlıktan sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçince örtülü ödeneği Cumhurbaşkanlığına bağladılar. Geçen ay harcanan ödenek 218 milyon TL, bu ay harcanan örgülü ödemek 2 milyar TL. Seçim gelirken faturası olmadan, hesabı olmadan nereye harcandığı bilinmeyen 2 milyar TL harcamış Cumhurbaşkanı. Size yüzde 33 zam verenler bir ayda harcamaları 7 katına, sadece bir yılda kendi örtülü ödeneklerine yüzde 238 zam yapıyorlar. Yani sizin paranızla sizin iradenizi çalmaya çalışıyorlar” dedi. Hat 15 gün süreyle ücretsiz hizmet verecek.
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