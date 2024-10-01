Samsun\'da E-Ticaret Eğitimi

Ekonomi

Türkiye'nin önde gelen e-ticaret altyapı sağlayıcılarının desteğiyle, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) iş birliğinde düzenlenen "E-Ticaret Türkiye Etkinlikleri-Samsun" programında, Samsunlu KOBİ'lere şirket kuruluşundan müşteriye ulaşıma kadar e-ticaretin her adımını kapsayacak şekilde "E-Ticarete Başlama", "Dijital Pazarlama ve E-İhracat" konularında eğitim verildi.

"E-Ticaret Türkiye Etkinlikleri" Konya'dan sonra Samsun'da düzenlendi. Samsun TSO Rifat Hisarcıklıoğlu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimde Samsunlu KOBİ'lere şirket kuruluşundan müşteriye ulaşıma kadar e-ticaretin her adımını kapsayacak şekilde "E-Ticarete Başlama", "Dijital Pazarlama ve E-İhracat" konularında eğitim verildi. Yoğun ilginin olduğu programda konuşmacılar, tecrübelerini katılımcılarla paylaştı.

E-ticaretin hacmi giderek artıyor

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu'nun da katıldığı toplantının açılışında konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, dijital dönüşümün, çağımızın önemli konularından biri olduğuna vurgu yaparak, teknolojinin hızlı gelişimiyle birlikte iş dünyasının, toplum ve kişisel yaşamda büyük değişimler yaşandığını söyledi. Dijitalleşme ile birlikte iş dünyası lügatına giren en önemli kavramlardan birinin de e-ticaret kavramı olduğuna dikkati çeken Başkan Mruzioğlu, "İşletmeden tüketiciye, işletmeden işletmeye veya tüketiciden tüketiciye yapılan alışverişin tamamen dijital araçlarla yapılması sürecini ifade eden e-ticaretin toplam ticaret hacminde payı her geçen gün artıyor. Ticaret Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre e-ticaret hacminin genel ticaret hacmine oranı 2019 yılında yüzde 10,1 iken, yıllar içinde büyük bir artış kaydederek 2023 yılında yüzde 20,3'e ulaştığını görüyoruz" dedi.

Murzioğlu'ndan dijitalleşmedeki fırsatları değerlendirin vurgusu

Türkiye'de 3,5 milyon işletme bulunduğunu belirten Murzioğlu, "Geçtiğimiz yıl TOBB, TÜİK ve KOSGEB ile birlikte gerçekleştirdiğimiz çalışmanın sonucuna göre ülkemiz istihdamının yüzde 72'sini KOBİ'ler gerçekleştiriyor. Yine toplam cironun yüzde 49'u, ihracatın ise yüzde 36'sı ülkemiz KOBİ'leri tarafından karşılanıyor. Ülkemizde başarılı e-ticaret pazaryerleri varsa, işte bu dinamik ve güçlü KOBİ altyapımız sayesinde var. Kısacası KOBİ'lerimiz ülke ekonomimizde çok önemli bir paydaş olarak yer alıyor. Ülke olarak kalkınmamızın KOBİ'lerden geçtiğine inanıyoruz. Ancak günümüzün modern ekonomileri KOBİ'lerimizden artık çok daha fazlasını yapmalarını gerektiriyor. Yapay zekaya e-ticaretin gelişimini nasıl görüyorsun diye sorduğumuzda e-ticaretin gelişimi, hızla dijitalleşen dünyada oldukça dinamik bir şekilde ilerlediği ve gelecekte de daha fazla büyümesinin beklendiği cevabını alıyoruz. E-ticaretin perakende sektöründeki pazar payının 2025 yılına kadar bu oranın yüzde 25'e kadar çıkması bekleniyor. Dolayısıyla önümüzde çok kıymetli fırsatlar var. Bununla birlikte önümüzdeki dönemde ise dijitalleşmeye ayak uyduramayan KOBİ'lerin faaliyetlerine devam etmesi imkansız hale gelecek. Bu nedenle bugünkü paylaşımların çok büyük önemi var" diyerek sözlerini sonlandırdı.

Ardından konuşmacılar Burcu Kaya, Onur Getir, Buse Çolak, Suat Ateş, Kerem Başalı, Umut Akgül, Mustafa Kurt ve Hasan Yaşar, bilgi ve tecrübelerini katılımcılarla paylaştı. - SAMSUN