Türkiye kivi üretiminin yaklaşık yüzde 15'inin gerçekleştirildiği Samsun'da, üreticilere doğru hasat zamanı ve hasat sonrası uygulamalar konusunda uyarıda bulunuldu.

Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde 5 bin 877 dekar alanda kivi üretimi yapıldığı ve üretim alanlarının yıllar itibarıyla arttığı belirtildi. Hasat, taşıma ve depolama süreçlerinde yapılan yanlış uygulamaların önemli ekonomik kayıplara neden olabildiğine dikkat çekilen açıklamada, bu hataların ürün kaybını yüzde 5 ile yüzde 50 arasında artırabildiği ifade edildi.

Kivide doğru hasat zamanının belirlenmesinin depolama ve raf ömrünün uzatılması, kalite kayıplarının ve fiziksel zararların önlenmesi açısından önem taşıdığı vurgulandı. Hasat döneminin belirlenmesinde meyvenin suda çözünür kuru madde (SÇKM) oranı, meyve eti sertliği, büyüklüğü ve çiçeklenmeden hasada kadar geçen sürenin dikkate alınması gerektiği bildirildi.

Açıklamada, refraktometre ile ölçülen SÇKM değerinin önemli bir hasat göstergesi olduğu belirtilerek, kivide hasat döneminde bu değerin 6,5-7 Brix seviyesine ulaşmasının önemli bir kriter olduğu kaydedildi. Bununla birlikte çeşit, iklim ve yetiştirme koşullarının da göz önünde bulundurulması gerektiği aktarıldı.

Hasat sırasında meyvelerin ezilmesi, çizilmesi, düşürülmesi veya darbe almasının depolama sürecinde çürüme ve kalite kayıplarını artırdığına işaret edilen açıklamada, üreticilere meyveleri dikkatli toplama ve mekanik zararlanmadan koruma çağrısı yapıldı.

Hasat edilen ürünlerin temiz ve uygun kasalara alınması, kasaların aşırı doldurulmaması, hasadın mümkün olduğunca kuru havalarda yapılması ve ıslak meyvelerin depolanmasından kaçınılması gerektiği belirtildi. Ayrıca hasarlı, ezilmiş ve çürümeye başlamış meyvelerin sağlam ürünlerden ayrılması ve ürünlerin en kısa sürede uygun depolama koşullarına ulaştırılması istendi.

Açıklamada, üreticilerin bitki koruma ürünlerini etiket bilgilerine uygun kullanmalarının da ürün kalitesinin korunması, kayıpların azaltılması ve tüketici sağlığının güvence altına alınması açısından önem taşıdığı vurgulandı.