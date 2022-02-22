Samsung'dan yeni taşınabilir ekranı The Freestyle için ön satış kampanyası - Son Dakika
Üye Girişi

Samsung'dan yeni taşınabilir ekranı The Freestyle için ön satış kampanyası

22.02.2022 16:36
Samsung'dan yeni taşınabilir ekranı The Freestyle için ön satış kampanyası

Samsung, video ve ses içeriğini gittikleri her yere götürmek isteyen kullanıcılara üst düzey görüntü, ses ve eğlence performansı sunan yeni taşınabilir ekran ve eğlence cihazı "The Freestyle"ı ön satışa sundu.

Samsung, video ve ses içeriğini gittikleri her yere götürmek isteyen kullanıcılara üst düzey görüntü, ses ve eğlence performansı sunan yeni taşınabilir ekran ve eğlence cihazı "The Freestyle"ı ön satışa sundu.

Şirket açıklamasına göre, 22 Şubat'ta başlayan sınırlı sayıdaki ön satışlar, 6 Mart saat 23.59'a kadar devam edecek. Freestyle'ın ön satış kampanyası kapsamında, müşterilere bir adet Galaxy A32 akıllı telefon ve Freestyle için Baseus marka taşınabilir batarya hediye ediliyor.

Samsung'un yeni "The Freestyle" projeksiyon cihazı, akıllı hoparlörü ve ortam aydınlatma cihazı özelliklerini hafif ve taşınabilir tek bir cihazda bir araya getiriyor. The Freestyle, 830 gram ağırlığıyla herhangi bir alanı anında bir ekrana dönüştürmeye imkan sağlıyor. Geleneksel ve hantal projeksiyon cihazlarının aksine The Freestyle'ın çok amaçlı döner yapısı, 180 dereceye kadar dönüş sağlayarak masa, yer, duvar hatta tavan gibi tüm yüzeylerde yüksek görüntü kalitesi sağlarken ayrı bir ekran yüzeyi gerektirmiyor.

Tüm açılardan izlenebiliyor

The Freestyle, sahip olduğu teknolojiler sayesinde tüm açılardan izlenebilirken, yansıtıldığı yüzeylere otomatik olarak uyum sağlayabiliyor. Gerek oyun oynarken gerekse de evden çalışırken, ikinci bir TV ekranı işlevi görüyor. "Otomatik Odaklama" özelliği, The Freestyle'ın hangi açıyla yansıtıldığı fark etmeksizin, her yerde 100 inç boyutuna kadar görüntü vermesine imkan tanıyor. "Pasif Yayıcı" özelliği ise kamp gibi daha kalabalık aktivitelerde derin bir ses ve temiz bas sağlıyor. 360 derecelik ses yayılımı, kullanıcılara oyun oynarken de kamp yaparken de nerede olursa olsunlar sinema kalitesinde bir ses deneyimi sunuyor.

The Freestyle, kullanılmadığı zamanlarda ortam modu ve yarı saydam lens kapağı sayesinde ortamın atmosferini değiştirebilen bir aydınlatma cihazı olarak da kullanılabiliyor. Aynı zamanda müziği analiz ederek duvara, zemine ya da başka herhangi bir yüzeye yansıtılan görsel efektleri sesle eşleştirebilen akıllı bir hoparlör olarak da çalışabiliyor.

The Freestyle projeksiyon cihazların sınırlı sayıda ön satışı 6 Mart saat 23.59'a kadar "shop.samsung.com.tr" ve yetkili çevrim içi satış kanalları üzerinden devam edecek.

The Freestyle için Türkiye satış fiyatı KDV dahil 15 bin 999 TL olup, kampanya kapsamında bir adet Galaxy A32 akıllı telefon ve Freestyle için Baseus marka taşınabilir batarya da hediye ediliyor.

Kullanıcılar, "https://shop.samsung.com/tr/the-freestyle/" formu doldurarak sınırlı sayıyla kısıtlı ön satış kampanyasından yararlanabiliyor.

YORUMLAR
500
1 Mart'ta yürürlüğe girecek! Erdoğan da, elektrik faturalarını düşürecek takvimi onayladı 1 Mart'ta yürürlüğe girecek! Erdoğan da, elektrik faturalarını düşürecek takvimi onayladı Selin Yeninci, 'Annenin Sırrıdır Çocuk' Projesiyle Ekranlara Bomba Gibi Dönüş Yapıyor! Selin Yeninci, 'Annenin Sırrıdır Çocuk' Projesiyle Ekranlara Bomba Gibi Dönüş Yapıyor!

Samsung, oyunlar, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Samsung'dan yeni taşınabilir ekranı The Freestyle için ön satış kampanyası - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
16:32 Seyhan Soylu'dan yeni iddialar: Ece miras reddi yapmazsa Ece'nin de mallarına haciz konabilir
16:25 Kim askeri olarak daha güçlü? Rusya mı, Ukrayna mı?
16:13 Kiev'de savaş hali başladı! İnsanlar evlerini elden çıkarıyor! Bankalardaki paralar çekiliyor
16:13 Üç Kız Kardeş bu akşam başlıyor! Türkan, Dönüş ve Derya'nın hayatları nasıl değişecek?
16:09 Masada bu kez Aliyev var! Savaş gerilimi öncesi iki lider uzun masada buluştu, sıcak bir görüntü sergiledi
16:08 Ata binmek istedi! Sert tekme darbesiyle neye uğradığını şaşırdı
16:06 Mustafa Denizli siyah beyaz renklere geri dönüyor!
15:57 Putin "doğal gaz" sopası göstermişti! İngiltere dinlemedi! 5 Rus bankasına yaptırım
15:54 Putin aba altından "gaz" sopasını gösterdi: Yaptırımlar olmaması dünyanın yararına olur!
15:47 Evlilik Hakkında Her Şey'de bu akşam neler olacak? Azra kendisini aldatan Yıldırım'ı affedecek mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 16:45:23. #1.12#
SON DAKİKA: Samsung'dan yeni taşınabilir ekranı The Freestyle için ön satış kampanyası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement