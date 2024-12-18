Samsung Galaxy AI'ya Türkçe Desteği - Son Dakika
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Ekonomi

Samsung Galaxy AI'ya Türkçe Desteği

Türkçe dil desteğiyle 500 bin kişi Galaxy AI uygulamasını kullandı, iletişim engelleri aşıldı.

18.12.2024 10:16
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Samsung Galaxy AI uygulamasına Türkçe dil desteğinin eklenmesinin ardından, bir ay içinde Türkiye'de 500 bin kişi bu hizmetten faydalanmaya başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dil destekli Galaxy AI uygulamalarının tamamında, tanımlı diller arasında Türkçe de yer alıyor. Bu özellik sayesinde Galaxy AI dünyasında Türkçeye anında ve kolay çeviri yapılabilme imkanı sunarken yenilik sayesinde Türkçe konuşan kullanıcılar dil sorunu nedeniyle günlük yaşamlarında karşılarına çıkan birçok zorluğu aşabiliyor.

Türkçe dil desteğinin gelmesiyle Türkiye'de bir ay içinde 500 bin kişi Galaxy AI Türkçe dil paketini kullanmaya başlayarak yeni teknolojilere olan ilgisini gösterdi. Samsung Galaxy AI, Türkçe dil desteği sayesinde YouTube ve Instagram ile birlikte en çok kullanılan üç uygulamadan biri oldu. Akıllı telefonların yanı sıra tabletlerde, akıllı saat ve kulaklık gibi farklı cihazlarda da aktif olarak kullanılan Galaxy AI, Samsung'un "Herkes İçin Yapay Zeka" vizyonunu destekliyor.

Türkçe dil desteği sayesinde, Türkiye'deki Galaxy kullanıcılar seyahatlerinde iletişim engelini aşarak kendilerini ifade edebiliyor. Galaxy AI'ın Türkçe dil desteği, öğrenciler ve araştırmacılar için yeni fırsatlar sunuyor. Yabancı dillerdeki ders içeriklerinin anlaşılmasından akademik makalelerin çevrilmesine kadar pek çok alanda kolaylık sağlayan uygulama, Live Translate özelliğiyle de yurt dışındaki kullanıcıların anlık iletişim problemlerini çözmesine yardımcı oluyor.

Sözlü Çevirmen ise yüz yüze konuşmaları, dersleri veya diğer her türlü sunumu istenen dile tercüme ediyor. Sözlü Çevirmen'in Dinleme Modu ile tek yönlü çeviri özelliği, sunumların yabancı dilde dinlenebilmesini sağlıyor. PDF Üstü Çeviri, PDF dosyalarındaki metinleri çevirerek ve orijinal metnin üstüne bindirerek kullanım kolaylığı sunarken, resim ve grafiklerdeki metinleri de atlamadan çevirebiliyor.

Kaynak: AA

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