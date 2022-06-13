Nisan Ayında 1.144 Adet Yatırım Teşvik Belgesi Düzenlendi - Son Dakika
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Nisan Ayında 1.144 Adet Yatırım Teşvik Belgesi Düzenlendi

13.06.2022 09:21
Nisan Ayında 1.144 Adet Yatırım Teşvik Belgesi Düzenlendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre; nisan ayında, toplam 32,55 milyar TL sabit yatırım tutarı olan bin 144 adet teşvik belgesi düzenledi. Aynı dönemde toplam tutarı 838 milyon 151 bin 758 TL olan 45 yatırım teşvik belgesi ise iptal edildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre; nisan ayında, toplam 32,55 milyar TL sabit yatırım tutarı olan bin 144 adet teşvik belgesi düzenledi. Aynı dönemde toplam tutarı 838 milyon 151 bin 758 TL olan 45 yatırım teşvik belgesi ise iptal edildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, nisan ayına ilişkin teşvik belgesi yatırımları ve yatırımcı firmaların listesini Resmi Gazete'de bugün yayınlandı. Buna göre; nisan ayında verilen bin 144 yatırım teşvik belgesinin toplam sabit yatırım tutarı 32 milyar 552 milyon 89 bin 76 TL, bu yatırımlarda öngörülen toplam istihdam ise 31 bin 176 oldu. Teşviklerle yapılacak makine ve teçhizat ithalatının tutarı ise 800 milyon 445 bin TL olarak belirlendi.

Tamamlama vizesi yapılan 288 yatırım teşvik belgesiyle gerçekleşen sabit yatırım tutarı 7 milyar 233 milyon 825 bin 371 TL, istihdam 17 bin 579 ve bu teşvikler için makine ve teçhizat ithalat tutarı ise 659 milyon 366 bin 679 TL oldu.

Nisan ayında, 838 milyon 151 bin 758 TL değerinde 45 yatırım teşvik belgesi ise iptal edildi. Bu belgelerle 3 bin 599 kişiye istihdam sağlanması öngörülüyordu.

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Cari açık nisan ayında 2 milyar 737 milyon dolar oldu! Cari açık nisan ayında 2 milyar 737 milyon dolar oldu!
Kaynak: ANKA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Nisan Ayında 1.144 Adet Yatırım Teşvik Belgesi Düzenlendi - Son Dakika

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