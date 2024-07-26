Sandıklı'da Patates Hasadı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Sandıklı'da Patates Hasadı Başladı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 800'ün üzerinde üretici tarafından 40 bin dekar alanın üzerinde ekimi yapılan patateste hasat başladı. Patatesler özel makineler ile sökülerek çuvallara konuluyor ve Türkiye'nin birçok kentine gönderiliyor. Ancak fiyatların düşük olması nedeniyle üreticiler zarar etmektedir. Sandıklı Ziraat Odası Başkanı, patates ihracatının kolaylaştırılmasını talep etmektedir.

26.07.2024 12:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 800'ün üzerinde üretici tarafından 40 bin dekar alanın üzerinde ekimi yapılan patateste hasat başladı.

Sandıklı'da 4 ay sürmesi beklenen patates hasadı başladı. Tarlada özel makineler ile sökülen patatesler işçiler tarafından özenle çuvallara konuluyor. Satışa hazır hale gelen patatesler kamyonlara yüklenerek İstanbul, Ankara, İzmir gibi Türkiye'nin bir çok kentine gönderiliyor. İlçede 800'ün üzerinde patates üreticisi 40 bin dekar alanın üzerinde ekim yaptı. Dekarından 4 ila 7 ton arasında rekolte beklenen patateslerin kilogramı 4-5 TL satılıyor.

Hasat yapan üreticileri ziyaret ederek bilgi alan Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Mustafa İnci, bu yıl fiyatların düşük olduğunu bu yüzden üreticinin zarar ettiğini söyleyerek patates ihracatından kolaylık sağlanmasını istedi. İnci, "Şuanda üreticilerimize patatesin maliyeti 7 ila 8 lira civarında iken patatesler tarlada 4-5 TL'den satılıyor. Markete düştüğünde bu patatesler 12-13 liraya hatta 15 liraya kadar çıkıyor. Arada makas çok fazla. Bu patatesin para etmesi için çiftçinin yok olmaması için ihracatın açılması gerekiyor. Bizim burada patates hasadı temmuz ayında başlayıp 11'inci aya kadar devam ediyor. Ama şimdi başlamasını bitmesini bırak çiftçi tarlada bitik. Çalışanlarımız kazanıyor, çuvalcımız kazanıyor. Arada komisyoncu kazanıyor çiftçiye geldi mi komple zarar" dedi.

Patates üreticilerinden Ali Kama ise patatesin kilogram satış fiyatının düşük olduğunu ifade etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Sandıklı, Türkiye, İhracat, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sandıklı'da Patates Hasadı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:10 TCMB Başkan Yardımcısı Akçay: Faiz indirimi gündemde değil TCMB Başkan Yardımcısı Akçay: Faiz indirimi gündemde değil
11:53 Arka Sokaklar’ın Pınar’ıydı İşte oyunculuğu bırakıp Giresun’a yerleşen ismin son hali Arka Sokaklar'ın Pınar'ıydı! İşte oyunculuğu bırakıp Giresun'a yerleşen ismin son hali
11:03 Fransa’da Olimpiyat Oyunları’nın açılışına saatler kala hızlı trenlere sabotaj Fransa'da Olimpiyat Oyunları'nın açılışına saatler kala hızlı trenlere sabotaj
10:38 Proje hayata geçirildi Manisa’da ekmek 5 lira, su ise 1 lira oluyor Proje hayata geçirildi! Manisa'da ekmek 5 lira, su ise 1 lira oluyor
09:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Kamuda tek maaş dönemi başlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kamuda tek maaş dönemi başlıyor
12:06 Son dakika değişikliği ortalığı karıştırdı Olimpiyat kadrosundan çıkarılan Tuğba Şenoğlu İvegin cephesinden zehir zemberek açıklama Son dakika değişikliği ortalığı karıştırdı! Olimpiyat kadrosundan çıkarılan Tuğba Şenoğlu İvegin cephesinden zehir zemberek açıklama
11:26 Kudüs’teki Kutsal Kabir Kilisesi’nde, Haçlı Seferleri’nden kalma kayıp altar keşfedildi Kudüs'teki Kutsal Kabir Kilisesi'nde, Haçlı Seferleri'nden kalma kayıp altar keşfedildi
11:03 Mourinho’nun gözüne giremedi Fenerbahçe, yeni transfer Levent Mercan’ı gönderiyor Mourinho'nun gözüne giremedi! Fenerbahçe, yeni transfer Levent Mercan'ı gönderiyor
11:03 Anadolu Otoyolu’nda korkunç kaza: 3 ölü, 3 yaralı Anadolu Otoyolu'nda korkunç kaza: 3 ölü, 3 yaralı
10:48 Kızılcık Şerbeti’nden ayrılan Selin Türkmen’in yeni dizisi belli oldu Burak Dakak ile başrolü paylaşacak Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Selin Türkmen'in yeni dizisi belli oldu! Burak Dakak ile başrolü paylaşacak
10:43 Meclis kapattıran protesto 30 Temmuz’a kadar ziyaretçi yasağı geldi Meclis kapattıran protesto! 30 Temmuz'a kadar ziyaretçi yasağı geldi
10:42 İsrail hapishanesinden aylar sonra kurtulan genci annesi tanıyamadı İsrail hapishanesinden aylar sonra kurtulan genci annesi tanıyamadı
10:32 Cinsel performans halkası kangrene neden oldu, yaşlı adamın penisinin bir kısmı kesildi Cinsel performans halkası kangrene neden oldu, yaşlı adamın penisinin bir kısmı kesildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2024 13:04:34. #1.12#
SON DAKİKA: Sandıklı'da Patates Hasadı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement