Sarıkahraman: "Fındıkta zirai don tehlikesi devam ediyor" - Son Dakika
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Sarıkahraman: "Fındıkta zirai don tehlikesi devam ediyor"

02.03.2022 10:35
Sarıkahraman: "Fındıkta zirai don tehlikesi devam ediyor"

Ordu'nun Ünye Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıkahraman, fındıkta tomurcuklanmaların başladığını belirterek, "O tomurcuklar yavaş yavaş gelişerek büyüyecekler, bir hafta sonra fındık zirai don tehlikesi altına girmiş olacak" dedi.

Ordu'nun Ünye Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıkahraman, fındıkta tomurcuklanmaların başladığını belirterek, "O tomurcuklar yavaş yavaş gelişerek büyüyecekler, bir hafta sonra fındık zirai don tehlikesi altına girmiş olacak" dedi.

Sarıkahraman, geçtiğimiz aylarda yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrası fındıkta bulunan ince dalların kırıldığını söyledi. Bu kırılma sonrası oluşan çürümelere karşı vatandaşların fındık ağaçlarında ve bahçe içerisinde temizlik yapması gerektiğini söyleyen Sarıkahraman, zirai don tehlikesinin devam ettiğini söyledi.

Fındıkta tomurcukların patlamaya başladığını ve ilerleyen günlerde görülebilecek bir zirai don sonrası hasarların oluşabileceğini aktaran Başkan Sarıkahraman, "O tomurcuklar yavaş yavaş gelişerek büyüyecekler. Bir hafta sonra fındık don tehlikesi altına girmiş olacak. İklim şartları nedeniyle havalar sıkıntıya girerse fındıkta tehlike oluşabilir. Şu ana kadar ilçemiz genelinde fındığın durumuyla alakalı sıkıntılı süreç olmadı" dedi.

"Üreticilerimiz kompoze gübrelerini atabilir"

Fındıkta verimi arttırmak amacıyla üreticilerin kompoze gübrelemeye bu günlerde başlayabileceklerini ifade eden Sarıkahraman, "Fındıkta kış bakımını vatandaşlarımız mutlak suretle yapmışlardır. Artık üreticilerimiz kompoze gübrelerini atabilir. Kışlık gübrelerde yüksek bir artış oluştuğu için, 26 azot dediğimiz fındıklarımızda gübreler de tercih edilebilir" diye konuştu. - ORDU

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Ziraat Odası, Fındık, Ünye, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sarıkahraman: 'Fındıkta zirai don tehlikesi devam ediyor' - Son Dakika


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