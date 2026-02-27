Seçil Kılıç BDR Thermea'da Yeni Görevine Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Seçil Kılıç BDR Thermea'da Yeni Görevine Başlıyor

27.02.2026 11:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Seçil Kılıç, BDR Thermea Group'un Müşteri Kazanımı Müdürü olarak atanmıştır. 1 Mart'ta göreve başlayacak.

Baymak'ı bünyesinde bulunduran BDR Thermea Group'un Bireysel Kanaldan Sorumlu Global Müşteri Kazanımı Müdürü görevine Seçil Kılıç atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Baymak'ta Pazarlama ve İletişim Direktörü olarak görev yapan Kılıç, şirketin çatı kuruluşu BDR Thermea Group'taki görevine 1 Mart itibarıyla başlayacak.

Kılıç, yeni görevi kapsamında grubun faaliyet gösterdiği 13 ülkede bireysel kanalda müşteri kazanım stratejisinden sorumlu olacak. Veri ve teknolojiyi odağına alan, ölçeklenebilir ve sürdürülebilir bir model geliştirecek olan Kılıç, bu modelin tüm ülkelerde entegre, çevik ve yüksek performanslı şekilde uygulanmasını sağlayacak. Ayrıca Kılıç, farklı pazar dinamiklerini fırsata dönüştüren, yeni kanallar ve yaratıcı çözümlerle büyüme alanlarını genişleten bir yaklaşımla organizasyonun müşteri kazanım gücünü küresel ölçekte ileri taşıyacak planlamadan da sorumlu olacak.???????

Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Bölümü'nden "başarı bursu"yla mezun olan Kılıç, kariyerine Koç Topluluğu bünyesindeki Divan Grubu'nda başladı.

Daha sonra Fransız menşeili Saint-Gobain Grubu'na katılarak Türkiye organizasyonunda pazarlama ve iletişim alanında görev aldı.

Görev kapsamının genişlemesiyle İstanbul'daki çalışmalarının ardından Dubai'de konumlanan Kılıç, Türkiye, Orta Doğu, ihracat pazarları ve Güney Afrika'yı kapsayan bölgede pazarlama ve iletişim faaliyetlerini yönetti.

Baymak'ta 2023'ten bu yana görev yapan Kılıç, pazarlama ve iletişim çalışmalarının yanı sıra şirketin değişim ve dönüşüm süreçlerinde aktif rol üstlendi.

Kılıç, bu kapsamda B2B kanal sadakat programını yeniden kurgulamasının ardından B2C alanında yaratıcı reklam ve prodüksiyon projelerine liderlik etti.

Kurumsal iletişim faaliyetlerini yürüten Kılıç, şirketin eğitim departmanının yapılanma sürecine katkı sağlayarak akademi bünyesinde bölgesel lokasyon açılışlarını hayata geçirdi ve sosyal sorumluluk projelerini yönetti.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Seçil Kılıç BDR Thermea'da Yeni Görevine Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hafif ticari araçla çarpışan otomobil, nehre uçtu: Anne ile kızı yaralı Hafif ticari araçla çarpışan otomobil, nehre uçtu: Anne ile kızı yaralı
1 kişiyi darbedip görüntülerini paylaştılar inceleme başlatıldı 1 kişiyi darbedip görüntülerini paylaştılar; inceleme başlatıldı
Juventus - Galatasaray maçını izlerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti Juventus - Galatasaray maçını izlerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Çiftlik evinde dehşet: İşçisine elektrikli testere ile saldırdı Çiftlik evinde dehşet: İşçisine elektrikli testere ile saldırdı
Brezilya’da şiddetli yağmurlar felakete yol açtı: Yüzlerce tabut sokaklarda sürüklendi Brezilya'da şiddetli yağmurlar felakete yol açtı: Yüzlerce tabut sokaklarda sürüklendi
“Kız kardeşimle gördüm“ dedi, sokak ortasında infaz etti "Kız kardeşimle gördüm" dedi, sokak ortasında infaz etti

12:56
Vatandaşlık maaşının ayrıntıları belli oldu: Geliri bu rakamın üstünde olanlar alamayacak
Vatandaşlık maaşının ayrıntıları belli oldu: Geliri bu rakamın üstünde olanlar alamayacak
12:45
Türkiye barış diplomasi için devrede Peş peşe görüşmeler
Türkiye barış diplomasi için devrede! Peş peşe görüşmeler
12:37
Aldığı paraları ne yapacak Fatma Kınık’ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama
Aldığı paraları ne yapacak? Fatma Kınık'ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama
12:26
Galatasaray ve Samsunspor’un Süper Lig’deki 27. hafta maçları ertelendi
Galatasaray ve Samsunspor'un Süper Lig'deki 27. hafta maçları ertelendi
11:54
Savaş büyüyor Ordu kritik noktayı ele geçirdi, Taliban’ın üst düzey ismi öldürüldü
Savaş büyüyor! Ordu kritik noktayı ele geçirdi, Taliban'ın üst düzey ismi öldürüldü
11:18
Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil’den itiraf gibi sözler
Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil'den itiraf gibi sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 13:01:40. #7.11#
SON DAKİKA: Seçil Kılıç BDR Thermea'da Yeni Görevine Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.