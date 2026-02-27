Seçil Kılıç BDR Thermea'da Yeni Görevine Başlıyor

Baymak'ı bünyesinde bulunduran BDR Thermea Group'un Bireysel Kanaldan Sorumlu Global Müşteri Kazanımı Müdürü görevine Seçil Kılıç atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Baymak'ta Pazarlama ve İletişim Direktörü olarak görev yapan Kılıç, şirketin çatı kuruluşu BDR Thermea Group'taki görevine 1 Mart itibarıyla başlayacak.

Kılıç, yeni görevi kapsamında grubun faaliyet gösterdiği 13 ülkede bireysel kanalda müşteri kazanım stratejisinden sorumlu olacak. Veri ve teknolojiyi odağına alan, ölçeklenebilir ve sürdürülebilir bir model geliştirecek olan Kılıç, bu modelin tüm ülkelerde entegre, çevik ve yüksek performanslı şekilde uygulanmasını sağlayacak. Ayrıca Kılıç, farklı pazar dinamiklerini fırsata dönüştüren, yeni kanallar ve yaratıcı çözümlerle büyüme alanlarını genişleten bir yaklaşımla organizasyonun müşteri kazanım gücünü küresel ölçekte ileri taşıyacak planlamadan da sorumlu olacak.???????

Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Bölümü'nden "başarı bursu"yla mezun olan Kılıç, kariyerine Koç Topluluğu bünyesindeki Divan Grubu'nda başladı.

Daha sonra Fransız menşeili Saint-Gobain Grubu'na katılarak Türkiye organizasyonunda pazarlama ve iletişim alanında görev aldı.

Görev kapsamının genişlemesiyle İstanbul'daki çalışmalarının ardından Dubai'de konumlanan Kılıç, Türkiye, Orta Doğu, ihracat pazarları ve Güney Afrika'yı kapsayan bölgede pazarlama ve iletişim faaliyetlerini yönetti.

Baymak'ta 2023'ten bu yana görev yapan Kılıç, pazarlama ve iletişim çalışmalarının yanı sıra şirketin değişim ve dönüşüm süreçlerinde aktif rol üstlendi.

Kılıç, bu kapsamda B2B kanal sadakat programını yeniden kurgulamasının ardından B2C alanında yaratıcı reklam ve prodüksiyon projelerine liderlik etti.

Kurumsal iletişim faaliyetlerini yürüten Kılıç, şirketin eğitim departmanının yapılanma sürecine katkı sağlayarak akademi bünyesinde bölgesel lokasyon açılışlarını hayata geçirdi ve sosyal sorumluluk projelerini yönetti.