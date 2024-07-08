Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay Esnaf Ziyaretleri Gerçekleştirdi

Ekonomi

Şehzadeler'in ilk kadın belediye başkanı olan Gülşah Durbay, Çarşı ve Utku mahallelerinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Esnafla yakından ilgilenen Başkan Durbay, hayırlı işler dileyerek vatandaşlarla da sohbet etti.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Çarşı ve Utku mahallelerinde esnafı ziyaret etti. Başkan Durbay, esnafa hayırlı işler dileyerek vatandaşlarla da samimi sohbetler gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında esnaf ve vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Durbay, notlarını alarak bu taleplerin çözüme kavuşması için ilgili birim müdürlerine talimat verdi. Başkan Durbay, esnaf ve vatandaşlarla kurduğu sıcak diyaloglarla, yerel yönetim ve halk arasındaki bağı güçlendirmeyi hedeflediğini vurguladı. Çarşı ve Utku Mahallelerindeki ziyaretleri sırasında esnafın memnuniyeti ve vatandaşların ilgisi dikkat çekerken, Başkan Durbay'ın bu tür ziyaretleri devam edeceği belirtildi. Başkan Gülşah Durbay, esnaf ve vatandaşların taleplerini dinleyerek çözüm odaklı çalışmalarıyla Şehzadeler Belediyesi'nin her zaman halkının yanında olduğunu bir kez daha gösterdi. - MANİSA