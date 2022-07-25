"'Sigortadan şişirme hasar kaydı var' sözü gerçeği yansıtmıyor" uyarısı - Son Dakika
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"'Sigortadan şişirme hasar kaydı var' sözü gerçeği yansıtmıyor" uyarısı

25.07.2022 10:19
"'Sigortadan şişirme hasar kaydı var' sözü gerçeği yansıtmıyor" uyarısı

Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği (TÜSED) Başkanı Ahmet Nedim Erdem, kaza geçmişi olan otomobilleri değerinden daha yüksek fiyata satmak adına sıklıkla başvurulan hile ve yalanlara işaret ederek, "'Karşı tarafın hasarı tramere yansıtılmış, sigorta şişirmesi hasar kaydı mevcut, hasar kaydı...

Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği (TÜSED) Başkanı Ahmet Nedim Erdem, kaza geçmişi olan otomobilleri değerinden daha yüksek fiyata satmak adına sıklıkla başvurulan hile ve yalanlara işaret ederek, "'Karşı tarafın hasarı tramere yansıtılmış, sigorta şişirmesi hasar kaydı mevcut, hasar kaydı var ancak tutar yok' gibi söylemlerin hiçbiri gerçekliği bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.

TÜSED'den yapılan açıklamada değerlendirmeleri yer alan Erdem, Türkiye'de dolandırıcılık vakalarına en çok konu olan ikinci el araç pazarıyla ilgili uyarılarda bulundu.

Haksız kazanç elde etmek adına bilinçli olarak yanlış beyanda bulunan satıcıların söylemlerinin zaman içerisinde "doğru bilinen yanlışlar" haline geldiğini vurgulayan Erdem, satılan araçtan daha yüksek kar elde etmek için en sık başvurulan "kaskodan para almak için sigorta şişirmesi hasar kaydı mevcut" söylemini anımsattı.

Erdem, bir kaza yaşandıktan sonra aracın onarım için servise gönderildiğini kaydederek, şu bilgileri verdi:

"Servisteyken kaza nasıl olmuş, onarım maliyeti nedir, birçok hususu göz önünde bulundurarak bağımsız ve tarafsız sigorta eksperi tespit eder. Ekspere rağmen servis ya da araç sahibi istek ve arzularına göre bir onarım bedeli çıkaramaz. Bu durum tüm sürece aykırı ve mümkün değil. Aslında çok küçük bir hasarı vardı fakat kaskodan para almak adına sigorta şişirmesi hasar kaydı mevcut söylemlerine karşı tüketicilerin dikkatli olmasını tavsiye ediyoruz."

"Karşı tarafın hasar bedeli suçlu olunsa da aracın tramerine işlenmez"

TÜSED Başkanı Erdem, en sık başvurulan yalan beyanlardan bir diğerinin "karşı tarafın hasar bedeli araca işlenmiş" olduğunu belirterek, böyle bir durumun sistemsel olarak mümkün olmadığını bildirdi.

Erdem, "Hangi araca, kaza sonrası onarım için hangi işlem yapıldıysa, tekil olarak ayrı ayrı her bir aracın şasi numarasına işlenir. Mevzuat gereği hiçbir sigorta şirketi, karşı tarafın hasarını suçlu olunsa dahi aracın hasar bedeline ekleyemez. Karşı tarafın hasarı tramere yansıtılmış, sigorta şişirmesi hasar kaydı mevcut, hasar kaydı var ancak tutar yok gibi söylemler hiçbiri gerçekliği yansıtmamaktadır." açıklamasında bulundu.

"Her hasar kaydının bedeli mutlaka sistemde var"

Ahmet Nedim Erdem, tramer kayıtlarında bedelsiz hasarlarla karşılaşılabildiğini kaydederek, eksperlerin tam zamanlı veri aktarımı gerçekleştirdiğini; ancak hukuki süreçler, sigorta şirketlerinin olası hatalı bildirimleri ve hatalı poliçe numaraları sebebiyle hasar kaydı tutarının plaka sorgulamalarında ortaya çıkmadığını anlattı.

Tüketicilerin bu gibi durumlarda ne yapacakları konusuna değinen Erdem, "Böyle bir durumda araç satın almayı düşünen tüketiciler, satın almayı düşündükleri aracın şasi numarası üzerinden sorgulama yapmalı." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Tragger, Türkiye, Sigorta, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ''Sigortadan şişirme hasar kaydı var' sözü gerçeği yansıtmıyor' uyarısı - Son Dakika

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