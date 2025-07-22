Siirt\'te Kırsal Altyapı İçin 250 Milyon TL Yatırım

Siirt kırsalında 2 yılda toplam 264 proje ile içme suyuna kesintisiz erişim ve altyapının daha da güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Siirt İl Özel İdaresi'nce yürütülen çalışmalar için 250 milyon TL'yi aşkın yatırım ödeneği ayrıldı. Siirt Merkez ilçe ile Baykan, Eruh, Kurtalan, Pervari, Şirvan ve Tillo ilçelerine bağlı köy ve mezraları kapsayan projelerle, kırsalda içme suyuna kesintisiz erişim ve sağlıklı yaşam şartlarının sağlanması hedefleniyor. 2024 yılında toplam 161 içme suyu ve atıksu projesi hayata geçirilerek 187 yerleşim yerine doğrudan hizmet ulaştırıldı. Bu projeler için yaklaşık 140 milyon TL harcama yapıldı. 2025 yılı kapsamında ise 103 projenin uygulanması planlanırken, bu projeler için 110 milyon TL'yi aşkın ödenek tahsis edildi. 2 yıllık süreçte 250 milyon TL'lik yatırımla Siirt'in kırsal altyapısının daha da güçlendirilmesi amaçlanıyor. Siirt Valiliği, kırsalda vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve temel ihtiyaçlara hızlı çözümler üretmek amacıyla altyapı yatırımlarının kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. - SİİRT