Siirt\'te Yeni Hal Binası Projesi Tanıtıldı

Siirt'in ticari altyapısını güçlendirmesi ve yerel ekonomiye ivme kazandırması hedeflenen yeni hal binası projesi, düzenlenen toplantıyla kamuoyuna tanıtıldı.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya'nın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, projenin mevcut durumu, teknik detayları ve beklenen ekonomik katkılar tüm yönleriyle ele alındı. Toplantıda konuşan Vali Kızılkaya, şehrin kalkınmasına yönelik her projede vatandaşların görüşlerine önem verdiklerini belirterek, "Yeni hal binası projemiz, Siirt ekonomisine ve esnafımıza önemli katkılar sağlayacak. Bu tür çalışmalarla kentin ticari altyapısını güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Şehrimizin gelişimi ve halkımızın refahı için yatırımlarımız kararlılıkla sürecek" dedi.

Vali Kızılkaya, Siirt'in sosyal ve ekonomik kalkınmasını destekleyen yatırımların artarak devam edeceğini de vurguladı. - SİİRT