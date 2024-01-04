Şimşek: Enflasyonda düşüş devam edecek, para politikası gevşeyecek

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Enflasyonda düşüş devam edecek. Daha destekleyici finansal koşullar, yani sıkı finansal koşullardan, sıkı para politikasından daha gevşek bir para politikasına doğru evrileceğiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ankara'da Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) 2023 yılı ekonomik değerlendirme toplantısına katıldı. Bakan Şimşek, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, ABD ve Çin gibi ülkelerdeki ekonomik görünüm, para politikası ve enflasyon beklentilerini açıkladıktan sonra Türkiye'deki duruma ilişkin, "Türkiye'de 2023'te büyüme güçlü seyretti. Orta Vadeli Program (OVP) hedefimiz olan yüzde 4,4 büyümeyi gerçekleştirirsek, OECD verileriyle karşılaştırırsanız küresel ortalama büyümenin 1,5 katı Türkiye büyüyor olacak. Dolayısıyla Türkiye'nin göreceli olarak güçlü büyüdüğü bir yıl 2023. Yeniden dengelenmenin de yani büyümenin kompozisyonunun daha dengeliye doğru evrildiği bir ikinci yarıyı gördük. Üçüncü çeyrek verileri bunu açık bir şekilde ortaya koyuyor. Dördüncü çeyrekte muhtemelen bu devam etmiştir" dedi.

'GEVŞEK BİR PARA POLİTİKASINA EVRİLECEĞİZ'

Şimşek, OVP'yle uyumlu; ama yüksek bir enflasyon olduğuna işaret ederek, "OVP hedefinin oldukça altında bir bütçe performansı var. İşsizlikte azalma var. İşsizlik oranı 2014'ten bu yana en düşük seviyede. 2024'e baktığımız zaman, büyüme zayıf seyredecek. Bu, ortalama beklenti. Enflasyonda düşüş devam edecek. Daha destekleyici finansal koşullar, yani sıkı finansal koşullardan, sıkı para politikasından daha gevşek bir para politikasına doğru evrileceğiz. Ticarette belirsizlik devam ediyor. Bir taraftan savaşlar var, bir taraftan korumacılık var, jeopolitik gerginlikler var. Emtia fiyatları da muhtemelen oynaklık arz edecek" diye konuştu.

'TÜRKİYE İÇİN ÇOK BÜYÜK FIRSATLAR VAR'

OVP'yi kararlıkla uygulayacaklarını ifade eden Şimşek, şöyle konuştu:

"Bizler bu programa sahip çıkarak, bu kadar zorlu küresel koşulların yeni normal olduğu dönemde, 'Türkiye için bu koşulları fırsata nasıl dönüştürürüz' peşindeyiz. Biz bir ada değiliz, dünyanın bir parçasıyız, dünyadaki trendler bizi etkiliyor. Biz diyoruz ki; OVP'yi sabırla, başarıyla, kararlılıkla toplumun bütün kesimlerinin desteğiyle uygulayabilirsek o zaman Türkiye için çok büyük fırsatlar var. Biz bu programı yaparken MÜSİAD'ın görüşlerine başvurduk. Diğer bütün sivil toplum kuruluşlarının görüşlerine başvurduk. Gerek Cumhurbaşkanı Yardımcımız, gerek ben, ilk 1-2 ayda sizlerle yoğun bir mesai harcadık. Dolayısıyla biz bu programı steril bir ortamda hazırlamadık. Türkiye'nin ihtiyaçlarını, dünyadaki konjektörü ve sizlerin de temenni, taleplerini, beklentilerini, sorun olarak gördüğünüz alanlara çözüm üretmek için bu programı yaptık. Bu programın özünde fiyat istikrarını sağlamak var. Fiyat istikrarını destekleyecek bir mali disiplin gerekiyor. Sürdürülebilir bir cari açık ve rezerv birikimi. Bunlar hep programın hedefleri. Büyümede kompozisyonun iyileştiği, yüksek sürdürülebilir büyüme bizim tabii ki nihai amacımız. Bu dönemde kompozisyonun iyileştirilmesi lazım sürdürülebilir olması için. Sadece iç talep kalıcı olarak refahı artıramıyor. Bir de kazanımları kalıcı kılacak üçüncü bir ayak var. O da yapısal reform. Programın özü bu."