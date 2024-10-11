Sinop'ta 532 Tarım Projesi Uygulandı - Son Dakika
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Ekonomi

Sinop'ta 532 Tarım Projesi Uygulandı

Sinop\'ta 532 Tarım Projesi Uygulandı

2020-2023 yılları arasında Sinop'ta 2 bin 800 erkek, bin kadın ve 510 genç çiftçiye ulaşıldı.

11.10.2024 13:36
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Tarım ve Orman İl Müdürü Fatih Önlem, Sinop'ta 2020-2023 yılları arasında uygulanan 532 proje ile 2 bin 800 erkek, bin kadın ve 510 genç çiftçiye ulaşıldığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü uhdesinde yürütülen "Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP)" çerçevesinde, Etüt ve Projeler Daire Başkanlığında görevli Grup Sorumlusu Muharrem Satar, Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü KTV Şube Mustafa Ateş, Çamlıyayla İlçe Müdürü Fatih Umut Şahin, İl Proje Yürütme Birimi ekibi ile ÇPP ve çiftçilerden oluşan heyet Sinop'u ziyaret etti.

Gerçekleştirilen projelerin ziyaretinde Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Erhan Güçlü, Boyabat Müdürü Murat Usta tarafından Sinop'ta KDAKP Kamu Altyapı projelerinden Boyabat Canlı Hayvan Pazarı, Durağan İlçesinde gerçekleştirilen GES projesi ile Erfelek ilçesinde bireysel hibeler yerinde incelendi. Ayrıca Durağan ilçesinde faaliyet gösteren Kadın Kooperatifi de ziyaret edildi. Proje saha ziyaretleri yanında, 2020-2024 yılları arasında Sinop'ta uygulanan ve devam eden projeler hakkında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü İnceburun Toplantı Salonunda katılımcılara Sinop İl Proje Yönetim Biriminde görevli Ziraat Yüksek Mühendisi Melek Öztürk tarafından sunum yapılarak, proje uygulamaları hakkında soru-cevap şeklinde bilgi alışverişinde bulunuldu.

Sunum öncesinde ziyaret ile ilgili görüşlerini belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Fatih Önlem, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek uygulanan ve uygulaması devam eden altyapı ve bireysel hibe projelerinin üretici ve yetiştiriciler tarafından büyük ilgi ve faydasını gördüğünü, Sinop'ta 2020-2023 yıllarında bireysel olarak üreticilere 42 dekar alanda ceviz bahçesi kurulumu, 2,5 dekar alanda sera kurulumu, 18 dekar alanda mavi yemiş bahçesi kurulumu, 13 adet 100 m2 çadır ahır kurulumu ve 2 adet genç girişimci paketinin faaliyete geçirildiğini, 2020-2023 yılları arasında uygulanan 532 proje ile 2 bin 800 erkek, bin kadın ve 510 genç çiftçiye ulaşıldığını ifade etti.

Öte yandan Önlem, 2024 yılında Hassas Hanelerin Desteklenmesi proje uygulamasının tamamlandığını, Altyapı Yatırımında Boyalı Su İletim Hattı projesinin UNDP tarafından ihaleye çıkıldığını, sera, çilek bahçesi, mavi yemiş bahçesi, lavanta bahçesi kurulumu, ahır modernizasyonu ve besi ahırı yapımı projelerini içeren Genç Girişimci Kurulum projelerinin devam ettiğini sözlerine ekledi. - SİNOP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Sinop'ta 532 Tarım Projesi Uygulandı - Son Dakika

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