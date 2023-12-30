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Sinop'ta Ayıklanmış Erfelek Cevizi 250 TL'den Satılıyor - Son Dakika
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Sinop'ta Ayıklanmış Erfelek Cevizi 250 TL'den Satılıyor

Sinop'un Erfelek ilçesinde toplanan cevizler kilosu 150 TL'den satılırken, ayıklanmış ceviz ise 250 TL'den alıcı buluyor. Ceviz satıcısı Nezahat Tekin, cevizlerin azalmasıyla birlikte fiyatların daha da artacağını belirtti.

Sinop\'ta Ayıklanmış Erfelek Cevizi 250 TL\'den Satılıyor
30.12.2023 - 16:23,
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Sinop'ta ayıklanmış Erfelek cevizinin kilosu 250 TL'den satılıyor.

Sinop'un Erfelek ilçesinde toplanan cevizler kilosu 150 TL'den satılırken, ayıklanmış ceviz ise 250 TL'den alıcı buluyor. Meydankapı Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde ceviz satıcısı Nezahat Tekin, fiyatlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Ceviz bu sene önceki yıllara göre az oldu. Normal cevizin kilosu 150 liradan satılıyor. Ayıklanmış cevizin 250 lira olması çok normal. Bunu teker teker ayıklıyoruz. Ben 30 senedir Erfelek cevizi satıyorum. Şu an elimizdeki cevizler azalıyor, bunlar bittiğinde dışarıdan getirip satmak zorunda kalacağız. Normal cevizin de, ayıklanmış cevizin de fiyatı daha da artacak. Şu an elimizdeki cevizlerin sonuna yaklaştık" dedi. - SİNOP

Kaynak: İHA
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Erfelek, Sinop, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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