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Ekonomi

Sinop'ta Lakerda Satışı Başladı

Sinop\'ta Lakerda Satışı Başladı

Sinoplu balıkçılar, 2 kg lakerda için 1000 TL fiyatla satışa başladı. Lakerda yapımı zahmetli.

05.11.2024 09:13
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Sinoplu balıkçılar lakerda yapımına başlarken, 2 kilogramlık lakerdalar 1000 TL'den satışa sunuluyor.

Lakerda, Karadeniz'de torik ve palamudun dilim dilim kesilerek salamura edilmesiyle hazırlanıyor. Palamudun irisi ya da torikten yapılan lakerda için ilk olarak dilimler halinde kesilen balıkların omurilikleri, ince uçlu telle temizleniyor. Balık, temizlenmesinin ardından 3 gün tuzlu ve buzlu suda bekletiliyor. Ardından lakerdanın en önemli kısmı olan tuzlama işlemine geçiliyor. Tuzlanan balıklar, buzdolabına kaldırılıyor. Dinlenmeye alınan balıklar, daha sonra saklama kaplarına konularak hazır duruma getiriliyor. Kentte 2 kilogramlık lakerdalar, 1000 TL'ye satılıyor.

Sinop'ta yaklaşık 30 yıldır balıkçılık yapan İbrahim Gündoğdu, lakerda yapmanın zahmetli bir iş olduğunu belirterek, "Lakerda yapabilmek için önce sert balığı bulmak gerekiyor. Dipten avlanan balıklar bazen sert balıklar oluyor. Onlardan daha güzel olur. Ayrıca özellikle gırgır palamudu seçmek gerekiyor. Daha sonra takozlar halinde kesmek gerekiyor. Arzulanırsa 3 dilim ya da 4 dilim olarak kesiliyor. 3-4 gün suda bekletiyorsun, çıkardıktan sonra tuza yatırıyorsun. Nasıl tuz? Kaya tuzu. İyotlu tuz koku yapıyor ve balığı bozuyor. İnce kaya tuzu kullanmak gerekiyor. 2 gün kaya tuzunda beklettikten sonra tatlı suyla yıkıyoruz. Kavanozlara koyuyoruz ya da dolabın derin dondurucusuna atıyoruz" dedi.

Bu sene palamudun bol olmasının lakerda yapımı bakımından kendilerine katkı sağladığını belirten Gündoğdu, "Herkes evinde lakerdasını yapıyor. Bilen yapıyor, bilemeyen ise gelip alıyor. Tabii, herkesin yaptığı kendine daha güzeldir. Ben tek başıma çalıştığım için standart çalışıyorum. Şu an 2 kilogramlık kavanozdaki lakerdaları 1000 TL'den satışa sunuyoruz" diye konuştu. - SİNOP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Sinop'ta Lakerda Satışı Başladı - Son Dakika

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