Şırnak'ta Kafeslerden 30 Ton Balık Hasat Edildi - Son Dakika
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Ekonomi

Şırnak'ta Kafeslerden 30 Ton Balık Hasat Edildi

Şırnak'ta hayata geçirilen 'Sürdürülebilir Alabalık Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi' kapsamında kafes balıkçılığından 30 ton alabalık üretimi gerçekleştirildi. Şırnak Üniversitesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle Uludere Barajı üzerinde kurulan çiftliklerde yapılan çalışmalar sonucunda 5 farklı barajda toplamda 8 işletme organize edildi. Bu işletmelerde yıllık 29 ton alabalık üretimi gerçekleştirilirken, 2024 yılında kurulumları tamamlanacak olan tesislerin toplam kapasitesi 5 barajda yıllık 294 ton olacak. Proje sayesinde bölge ekonomisine katkı sağlanırken, alabalık üretimiyle yeni bir sektörün de Şırnak'ta geliştirilmesi hedefleniyor.

23.04.2024 20:47
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Şırnak'ta kafeslerden 30 ton balık hasat edildi

ŞIRNAK - Şırnak'ta hayata geçirilen "Sürdürülebilir Alabalık Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi" ile kafes balıkçılığından 30 ton alabalık üretimi gerçekleştirildi.

Uludere ilçesinde barajlar su ürünleri yetiştiriciliğine açılarak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinesinde 7 yatırımcı, 7 çiftlik kurdu. Şırnak Üniversitesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce geliştirilen projenin ilk hasadı ise 30 ton balık oldu.

Tesisi gezen Vali Cevdet Atay, İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Sezgin'den proje hakkında bilgi aldı.

Şırnak'ın zengin su kaynakları, doğal gölleri ve akarsuları ile büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirten Sezgin, Şırnak Üniversitesi ve Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliği içerisinde Uludere Barajı üzerinde kafes balıkçılığı alabalık üretimi gerçekleştirmekte olduklarını söyledi.

Alabalık üretiminin bölgede yapabilirliğini, hem bölge üreticilerine hem de bu sularda alabalık yetiştirilebileceğini göstermek için örnek bir çalışma hayata geçirdiklerini ifade eden Sezgin, "Bu çalışmalar ile beraber kurduğumuz kafeslerde yılık 29 ton alabalık üretimi gerçekleştirmektedir. Uludere bölgesinde 5 farklı barajda toplamda 8 işletme organize edildi. Bu işletmelerin yasal izinlerini Tarım ve Orman Bakanlığı su ürünleri genel müdürlüğümüz onayladı. 2024 yılında kurulumları başlayacak. Toplam kapasitemiz 5 baraj üstünde yıllık 294 ton olacaktır. Sularımızda alabalık üretimi oldukça iyi ve verimli bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. 2023 Kasım ayında kafese bıraktığımız 20 gram yavru balıklar, 5 ayda 350 grama getirebiliyoruz" dedi.

Tesislerin her geçen gün artacağını aktaran, "Katma değerli ürünler elde edilecek. Hem bölge ekonomisine hem de istihdama önemli katkılar olacaktır. Alabalık üretimiyle hem su ürünleri yetiştiriciliğini bölgemize sevdirecek, bölge insanıyla beraber kalkınma modeliyle hep birlikte yapabileceğimizi göstereceğiz. Hem de değerli bir besini Şırnak halkıyla buluşturmuş olacağız, istihdam sağlamış olacağız. Katma değerli bir ürün ile yepyeni bir sektörle Şırnak'ta bu işi başarılı bir şekilde götürmeye kararlıyız" ifadelerinde bulundu.

Programa, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, kurum temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Şırnak'ta Kafeslerden 30 Ton Balık Hasat Edildi - Son Dakika

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