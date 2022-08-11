Şırnak'ta üretilen 'Vintage' tarzı bebek kıyafetleri 20 ülkeye ihraç ediliyor - Son Dakika
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Şırnak'ta üretilen 'Vintage' tarzı bebek kıyafetleri 20 ülkeye ihraç ediliyor

11.08.2022 10:47
Şırnak'ta üretilen 'Vintage' tarzı bebek kıyafetleri 20 ülkeye ihraç ediliyor

Şırnak'ta üç çocuk annesi Selda Başar'ın bir dikiş makinesiyle başladığı ve şu anda 150 kişilik ekiple ürettiği "Vintage" tarzı bebek kıyafetleri 20 ülkeye ihraç ediliyor.

Şırnak'ta üç çocuk annesi Selda Başar'ın bir dikiş makinesiyle başladığı ve şu anda 150 kişilik ekiple ürettiği "Vintage" tarzı bebek kıyafetleri 20 ülkeye ihraç ediliyor.

Üç çocuk annesi Selda Başar, 2016 yılında Vintage tarzı bebek giysilerine merak sarmasıyla başlayan yolculuğunda tasarladığı kıyafetin evde kesimini yapıp, mahalledeki terzide overlok yaptırıp, aldıkları makine ile de üretimine başladı. Ürünlerinin beğenilmesi ve ilçe dışından da taleplerin artması üzerine büyük bir atölye açmaya karar veren Başar çifti, şimdi 840 metrekarelik bir atölyede 30'dan daha fazla makine ve 150 kişilik ekiple üretim yapıp iç piyasaya satışın yanı sıra Amerika, Fransa, Sudi Arabistan, Filistin ve Katar'ın da bulunduğu 20 ülkeye ihracat yapıyor.

Eşi Selda Başar'ın Vintage çocuk giyime ilgisi üzerine bu yola çıktıklarını belirten Reşit Başar, "Evimize bir ev tipi makine aldık. Bir makine ile yola koyulduk, Vintage elbise dikmeye başladı ve ilk başta online satış yapmaya başladık. Satışlarda ciddi bir rağbet görünce iki tane sanayi tipi makine aldık. Sonra 4-5 makine derken KOSGEB'e müracaat ettik. Destekle atölyemizi açmış olduk. Atölyemizi açtığımızda ilk başta 3 eleman, sonra artırarak şimdi ise 150'ye yakın kişiyi istihdam ediyoruz. Güneydoğuda Şırnak'ta üretip dünyaya pazarlamak büyük bir gurur. Vintage elbise, 1970'li yılların Fransız modellerini dikiyoruz" dedi.

"20 ülkeye ihraç ediliyor"

Üretilen ürünlere yurt dışından büyük bir ilginin olduğunu ifade eden Reşit Başar, "Özellikle Arap ülkelerine ciddi bir satış pazarımız var. Bu şekilde yurt dışına ürün satıyoruz. Başta Amerika, Fransa, Sudi Arabistan, Filistin, Katar, yaklaşık 20 ülkeye mal gönderiyoruz. İnternet üzerinden 15 online satış mağazamız mevcuttur" diye konuştu.

Atölyede çalışan Fatma Çetin de, "Atölyede eski ve özel dikimler yapıyoruz, işimizden memnunuz. Ailemize destek veriyoruz. Batıda çalışacağımıza burada kendi memleketimizde çalışıyoruz. İlerde inşallah meslek öğrenip kendi işimizi kurarız" dedi. - ŞIRNAK

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Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Filistin, Fransa, Şırnak, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Şırnak'ta üretilen 'Vintage' tarzı bebek kıyafetleri 20 ülkeye ihraç ediliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak'ta üretilen 'Vintage' tarzı bebek kıyafetleri 20 ülkeye ihraç ediliyor - Son Dakika
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