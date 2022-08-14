Şırnak Valisi Bilgin: "Cizre Barajı'nın devreye girmesiyle 70 bin hektarlık alan sulanacak" - Son Dakika
Üye Girişi

Şırnak Valisi Bilgin: "Cizre Barajı'nın devreye girmesiyle 70 bin hektarlık alan sulanacak"

14.08.2022 15:41
Şırnak Valisi Bilgin: "Cizre Barajı'nın devreye girmesiyle 70 bin hektarlık alan sulanacak"

Şırnak Valisi Osman Bilgin, İdil ilçesine bağlı Kurtuluş köyünde devlet hibeleri ile yapılan zeytin ve fıstık ağaç bahçelerinde örtü altı üretimin özendirilmesi projesi çerçevesinde fide dağıtım etkinliğine katıldı.

Şırnak Valisi Osman Bilgin, İdil ilçesine bağlı Kurtuluş köyünde devlet hibeleri ile yapılan zeytin ve fıstık ağaç bahçelerinde örtü altı üretimin özendirilmesi projesi çerçevesinde fide dağıtım etkinliğine katıldı.

Şırnak Valisi Osman Bilgin, İdil ilçesinden çiftçilerle bir araya geldi. Örtü altı üretimin özendirilmesi projesi etkinliği fide dağıtımını yaptıktan sonra zeytin ve fıstık bahçelerini gezen Vali Bilgin, "Bizim çiftçilerimize yapmış olduğumuz desteklerden önemlisi çiftçilerimizin ortaya koymuş olduğu çalışma inanç ve azim. Köy muhtarımız başta olmak üzere destek veren tüm çiftçilerimize vatandaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Burası Zeytinin anavatanı malumunuz Mezopotamya zeytinin anavatanı burası Dünyayı yeniden keşfettiğimiz bir yer değil. Köylülerin üretince neler yapılabileceğini gösteriyor. Şırnaklı hemşerilerimize ve Türkiye'ye buradan sesleniyorum. Ürettiğimiz sürece neler yapabileceğimizi gösteriyoruz. Yapılacak olan Cizre Barajı ile birlikte 70 bin hektarlık alan sulanacak ve inşallah barajın devreye girmesiyle daha bu alanlar fazlalaşacak" dedi.

Vali Bilgin'e İdil Kaymakamı Refik Özsoy, Şırnak Alay Komutanı, Şırnak Emniyet Müdürü, İl Gençlik Spor Müdürü, İl Tarım Müdürü, mühendisler, Şırnak Üniversitesi Ziraat fakültesi hocaları ve çiftçiler eşlik etti. - ŞIRNAK

YORUMLAR
500
Şırnak Valisi Bilgin, İdil'deki zeytin ve fıstık bahçelerinde incelemede bulundu Açıklaması Şırnak Valisi Bilgin, İdil'deki zeytin ve fıstık bahçelerinde incelemede bulundu Açıklaması İdil'de çiftçilere sebze fidesi dağıtıldı İdil'de çiftçilere sebze fidesi dağıtıldı
Kaynak: İHA

Osman Bilgin, Zeytin, Şırnak, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Şırnak Valisi Bilgin: 'Cizre Barajı'nın devreye girmesiyle 70 bin hektarlık alan sulanacak' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:57 Sinan Engin cümlesinin sonunda yüklem olarak küfür kullanmaktan son anda döndü
14:47 Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Abdullah Gül ile olan fotoğrafını manidar sözlerle paylaştı
13:54 Mısır'da bir kilisede facia! Onlarca ölü ve yaralı var
13:49 Bankalar, kendilerini tercih eden emeklilere, 7 bin 500 TL'ye varan promosyonları sunuyor
13:44 Nurgül Yeşilçay derin dekolteli elbisesiyle dans etti: Ayakkabılar atılıp gül memeler çağlandı
13:40 Emniyet, "PAEM'deki bazı sorular bir yayıneviyle aynı çıktı" iddialarını yalanladı: Hiçbirinin, birbiri ile aynı olmadığı ortaya çıkmıştır
14:34 CHP'li Bülent Tezcan'dan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne "diktatörlük" suçlaması
13:07 Giresunsporlu futbolcular, maç sonu soyunma odasında Galatasaray'a gönderme yaptı
14:42 Batı'dan ambargo yiyen Rusya'nın akıllı telefon pazarına Çin damga vurdu
13:38 Kuru bamya gram altın değerinde: Mahsul az çıkınca doğal olarak fiyatlar yükseliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2022 15:41:45. #1.11#
SON DAKİKA: Şırnak Valisi Bilgin: "Cizre Barajı'nın devreye girmesiyle 70 bin hektarlık alan sulanacak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement