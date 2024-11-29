Şişecam 89. Yaşını Kutladı - Son Dakika
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Ekonomi

Şişecam 89. Yaşını Kutladı

1935'te kurulan Şişecam, global pazarda önemli bir oyuncu olarak 89 yılını doldurdu.

29.11.2024 11:46
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İstanbul Paşabahçe'deki ilk üretim tesisinde 1935'te faaliyetlerine başlayan Şişecam, 89 yılı geride bıraktı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 1935'de İstanbul Paşabahçe'deki ilk üretim tesisinde 400 çalışanıyla gaz lambası ve ilaç şişesi üreterek faaliyetlerine başlayan Şişecam, bugün 14 ülkedeki 45 tesisi ve 24 binden fazla çalışanıyla Türkiye'nin sanayi gücünü dünya çapında temsil ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici, Şişecam'ın 89 yıl önce genç Türkiye Cumhuriyeti'nin cesur bir girişimcilik hikayesi olarak doğduğunu ifade etti.

Şişecam'ın savaş yorgunu Türkiye'nin en acil cam ihtiyaçları olan gaz lambası ve ilaç şişeleri üretimiyle yolculuğuna başladığını belirten Elverici, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonu doğrultusunda Türkiye İş Bankası tarafından kurulan Şişecam, 35 farklı milletten 23 farklı dili konuşan yaklaşık 24 bin çalışanımız ve ailelerinden oluşan 'Büyük Şişecam Ailesi'nin üyeleri ve gelişim yolculuğuna eşlik eden tüm paydaşlarıyla 89'uncu yaşını kutlamanın mutluluğunu yaşıyor." açıklamasını yaptı.

Elverici, Şişecam'ın camın tüm temel alanlarında faaliyet gösteren küresel bir şirket olduğunu, soda külü alanında en büyük üç, cam ambalaj ve düz cam alanlarında ise en büyük beş üretici arasında yer alırken, krom kimyasallarında ise dünya liderliği konumunu koruduğunu aktardı.

Şişecam'ın 2024 itibarıyla dijital dönüşümde önemli bir dönemece geçtiğini ve "CareforNext" stratejisi kapsamında sürdürülebilirliği tüm iş süreçlerinin merkezine aldığını belirten Elverici, şunları kaydetti:

"İklim değişikliği, kaynakların verimli kullanımı, yenilikçi teknolojiler ve enerji tüketiminin minimize edilmesi gibi konularda pek çok değerli projeye imza attık. Daha iyi bir dünya için hayata geçirdiğimiz projelerin yanı sıra dahil olduğumuz endüstrileri de dönüştürecek stratejik adımlarımız oldu. Camın tüm temel alanlarında faaliyet gösteren tek küresel oyuncu olarak, geleceğin üretim teknolojilerini şekillendirecek ve sektörde dönüşüm yaratacak 'Plant of The Future' platformunu devreye aldık. Dijitalleşme ve sürdürülebilirlik vizyonuyla kurduğumuz bu platform ile yalnızca sektördeki teknolojik ilerlemeleri hızlandırmakla kalmayıp, çağrı bazlı açık inovasyon modeliyle tüm paydaşların katılımını sağlayarak cam endüstrisinin geleceğini şekillendireceğiz. Bu inisiyatifle bugünün en iyi uygulamalarının değil, yarının ihtiyaçlarına cevap verecek çözümlerin peşinde olacağız. Bu sayede de, yatırımcılarımız için yarattığımız toplam değeri arttırarak sürdüreceğiz."

Kaynak: AA

Dijital Dönüşüm, Paşabahçe, istanbul, Şişecam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Şişecam 89. Yaşını Kutladı - Son Dakika

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