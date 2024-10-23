Şişecam'dan Plant of the Future Tanıtımı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Şişecam'dan Plant of the Future Tanıtımı

Şişecam\'dan Plant of the Future Tanıtımı

Şişecam, Glasstec 2024'te Plant of the Future platformunu tanıtarak sektörde yenilik sunmayı hedefliyor.

23.10.2024 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şişecam, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda geliştirdiği Plant of the Future platformunu, Glasstec 2024 Fuarı'nda tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Şişecam'ın 90 yıla yakın sektörel deneyimiyle tedarikçi ve teknoloji sağlayıcılarının yetkinliklerini bir araya getiren platform, işbirliği ve yenilikçi çözümler geliştirmeyi amaçlıyor. Çağrı bazlı açık yenilik modeliyle çalışacak Plant of the Future, yenilikçi fikirleri somut çözümlere dönüştürerek sektöre değer katmayı hedefliyor.

Platform, başlangıçta cam ambalaj ve düz cam üretim süreçlerine odaklanacak. Şişecam, bu alanlarda geliştirilen projeleri uygun tesislerinde test ederek başarılı çözümleri tüm üretim ağına yaymayı planlıyor.

Platformdan doğacak projeler, sadece Şişecam'ın değil, cam endüstrisinin tüm paydaşlarının gelişimine de katkı sunacak. Şirket, bu bilgi birikimini hizmet modeli haline getirerek soda külü gibi diğer sektörlere de yaymayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici, Plant of the Future platformunun hem Şişecam'ın üretim operasyonlarını dönüştüreceğini hem de sektörü ileriye taşıyacak fırsatlar sunacağını belirtti.

Platformun operasyonel mükemmellik, optimizasyon, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlayacağını vurgulayan Elverici, birlikte geliştirilen çözümlerle sektörde kolektif bir gelişim sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

Elverici, "Sektörümüzde yenilikçi çözümler sunan pek çok tedarikçi bulunuyor. Yaklaşık 60 fırınıyla camın tüm temel alanlarında faaliyet gösteren tek global oyuncu olarak, geleceğin çözümlerini hayal etmek, tasarlamak, keşfetmek, geliştirmek ve uygulamak için iş ortaklarımızla birlikte hareket etmemiz gerektiğine inanıyoruz. Hızla değişen dünyada, geleneksel yöntemlerle çalışan endüstrilerin bu değişime ayak uydurması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Şişecam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Şişecam'dan Plant of the Future Tanıtımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:51 İçişleri Bakanı Yerlikaya: TUSAŞ’a yapılan terör saldırısında maalesef 3 şehidimiz, 14 yaralımız var İçişleri Bakanı Yerlikaya: TUSAŞ'a yapılan terör saldırısında maalesef 3 şehidimiz, 14 yaralımız var
16:49 İşte TUSAŞ tesisine saldırı anı İşte TUSAŞ tesisine saldırı anı
16:48 Ankara TUSAŞ’taki saldırının zamanlaması dikkat çekici Ankara TUSAŞ'taki saldırının zamanlaması dikkat çekici
16:26 Ankara TUSAŞ’taki patlama anı kamerada Ankara TUSAŞ'taki patlama anı kamerada
15:56 Ankara’da TUSAŞ’a terör saldırısı: 3 şehidimiz, 14 yaralı var Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı: 3 şehidimiz, 14 yaralı var
08:45 2 gol attığı maçta sahaya atılan patlayıcı nedeniyle 3 parmağını kaybetti 2 gol attığı maçta sahaya atılan patlayıcı nedeniyle 3 parmağını kaybetti
08:28 Yenidoğan çetesini çökerten savcı Yavuz Engin ilk kez konuştu Yenidoğan çetesini çökerten savcı Yavuz Engin ilk kez konuştu
01:42 ’İmralı ziyaretine izin çıktı’ iddiasıyla ilgili DEM Parti’den açıklama geldi 'İmralı ziyaretine izin çıktı' iddiasıyla ilgili DEM Parti'den açıklama geldi
01:20 McDonald’s’ta hamburger yiyen 49 kişiye ölümcül bakteri bulaştı, satışlar durduruldu McDonald's'ta hamburger yiyen 49 kişiye ölümcül bakteri bulaştı, satışlar durduruldu
01:15 Derin yarıkların oluştuğu bölgede korkutan görüntü: Mahalle komple hareket halinde Derin yarıkların oluştuğu bölgede korkutan görüntü: Mahalle komple hareket halinde
01:01 Öğrenci yurdunda korkunç olay: Odasında biriktirdiği çakmak gazı patladı, öğrenci ağır yaralı Öğrenci yurdunda korkunç olay: Odasında biriktirdiği çakmak gazı patladı, öğrenci ağır yaralı
00:25 Öcalan’a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak’tan 29 Ekim çağrısı Öcalan'a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak'tan 29 Ekim çağrısı
23:54 Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Borussia Dortmund’u 5-2 mağlup etti Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'u 5-2 mağlup etti
23:35 Öcalan’ın sorgu görüntüleri yeniden gündemde: Ülkü Ocakları’na da gittim Öcalan'ın sorgu görüntüleri yeniden gündemde: Ülkü Ocakları'na da gittim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2024 18:05:41. #1.13#
SON DAKİKA: Şişecam'dan Plant of the Future Tanıtımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.