Sivas\'ta 328 Bina için Yapı Ruhsatı Verildi

Ekonomi

Sivas'ta 2024 yılının son çeyreğinde 328 binaya yapı ruhsatı verildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılının Ekim- Aralık dönemine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıkladı. Verilere göre Sivas'ta geçtiğimiz yılın son çeyreğinde yapı ruhsatı verilen bina sayısı 328, daire sayısı ise 3 bin 279 oldu. Sivas'ta 2024'ün son çeyreğinde yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü 602 bin 977 metrekare olarak açıklandı. Bunun 381 bin 34 metrekaresini konut kullanım alanı, 72 bin 875 metrekaresini konut dışı kullanım alanı, 149 bin 68 metrekaresini ise ortak kullanım alanı oluşturdu. - SİVAS