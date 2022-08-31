TMO, hububat alım süresini uzattı - Son Dakika
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TMO, hububat alım süresini uzattı

31.08.2022 17:36
TMO, hububat alım süresini uzattı

Sivas'ta Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 1 Eylül olarak belirlediği hububat alım süresi 21 Eylül'e uzatıldı.

Sivas'ta Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 1 Eylül olarak belirlediği hububat alım süresi 21 Eylül'e uzatıldı.

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ; Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yalçın ile birlikte Ankara'da birtakım temaslarda bulundu. Başkan Çetindağ; Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Nihat Pakdil, Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Abdulkadir Karabulut, Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mehmet Hasdemir ve TMO Alım ve Muhafaza Daire Başkanı Gökhan Gürbüz ile görüşmeler yaparak çiftçilerin taleplerini iletti. Ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Çetindağ; girişimleri neticesinde Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) Sivas'ta 1 Eylül olarak belirlediği hububat alım süresini 21 Eylül'e uzattığını müjdeledi. Sivaslı çiftçilerin paniğe kapılmamasını isteyen Çetindağ; 21 Eylül'e kadar ton başına arpada 500 lira, buğdayda bin lira desteğin verilerek alımların devam edeceğini kaydetti.

"Sivas'ta 21 Eylül'e kadar buğday alımı yapılacak"

Başkan Çetindağ; "Biliyorsunuz TMO'nun çiftçimizden aldığı buğdaylar için desteklemeler 31 Ağustos itibariyle sondu. Alım devam edecekti ama destekler verilmeyecekti. 3 gündür Ankara'da yaptığımız görüşmeler neticesinde önemli ziyaretlerde bulunarak çiftçilerimizin bu sıkıntısını ilettik. Girişimlerimizle beraber Sivas'ta 21 Eylül'e kadar buğday alımı yapılacak, destekler de verilecek. Buğdayların tamamı çiftçimizden alınacak. Alım merkezleri açılacak. Çiftçimizin mağdur edilmemesi için çalışılacak. Bu sadece Sivas için yapılan bir durum. 21 Eylül'e kadar Sivas'ta çiftçimizin elinde buğday ve arpa kalmayacak. Tritikale, yulaf, çavdar gibi ürünler 21 Eylül'den sonra da bitene kadar çiftçimizin elinden alınacak. Bu Sivas için önemli bir şey. Çünkü Sivas'ta TMO'nun alım gücü yetmiyordu. Tüm ilçelerimiz ve merkez dahil farklı yerlerde alım merkezleri oluşturularak Sivas'ın çiftçisinden buğdaylar alınacak" dedi.

TMO'nun Alım ve Muhafaza Dairesi Başkanı Gökhan Gürbüz'ün Sivas'a gelerek çalışmaları takip edeceğini kaydeden Çetindağ; "Çiftçilerimiz paniğe kapılmasın. 21 Eylül'e kadar ton başına arpada 500 lira, buğdayda bin lira destekler devam edecek. Buradan başta Tarım Bakanlığımıza, TMO Genel Müdürlüğümüze, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanımız Şemsi Bayraktar'a, Sivas Milletvekillerimizden İsmet Yılmaz'a, Semiha Ekinci'ye ve Habib Soluk'a verdikleri desteklerden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Toprak Mahsulleri Ofisi, Ankara, Eylül, Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TMO, hububat alım süresini uzattı - Son Dakika

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