SMMMO' da 'Mesleki Sorumluluk' konuşuldu - Son Dakika
Üye Girişi

SMMMO' da 'Mesleki Sorumluluk' konuşuldu

18.04.2022 14:42
SMMMO' da 'Mesleki Sorumluluk' konuşuldu

Antalya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası'nda (SMMMO) 'Mesleki Sorumluluk' başlıklı panel düzenlendi.

Antalya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası'nda (SMMMO) 'Mesleki Sorumluluk' başlıklı panel düzenlendi.

Antalya SMMM Odası Başkanı Emrullah Tayfun Çavdar, panelin açılış konuşmasında mesleki sıkıntıları anlatıp tüm dünya ile birlikte Türkiye'nin de zor günler geçirdiğini hatırlattı. 2020'nin Mart ayından başlayan ve yüz yılda bir gerçekleşen bir pandemi ile karşı karşıya kaldıklarını söyleyen Çavdar " Dolayısıyla bu pandemi de onlarca meslektaşımızı ne yazık ki kaybettik. Onlara Allahtan rahmet ailelerine ise başsağlığı diliyorum. Bu pandemi sürecinde özellikle meslek örgütü olarak bizler yine ülkemize olan inancımız, güvenimiz ve işini takip ettiğimiz işverenlerimizin sorumluluklarını yerine getirilebilmesi adına ve onların yanında çalışan işçilerin emekçilerin özellikle kısa çalışma ödenekleri gibi sosyal güvenlik desteklerini zamanında alabilmeleri adına bu meslek örgütü çok ciddi emek sarf etti" diye konuştu.

Dünyada çok değişik gelişmeler yaşandığını ve ekonomik sıkıntının küresel olarak kendini gösterdiğini söyleyen Çavdar "Hemen kuzeyimizde Rusya - Ukrayna savaşı başladı. Bir an önce bu savaşın sona ermesini temenni ediyoruz. Savaşın gerekçesi ne olursa olsun savaşın tek bir kaybedeni var o da çocuklar, aileler daha doğrusu ulusun tamamı. Dolayısıyla bu savaş bizim uzağımızda gibi görünse de ekonomik anlamda sıkıntıya sebep olmayı sürdürecek" dedi.

Panele TÜRMOB Genel Sekreteri Yahya Arıkan, TÜRMOB Genel Başkan Yardımcısı İrfan Hüseyin Yıldız, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Doç. Dr. Kürşat Ersöz, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Kaplan, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi "Dr. Öğr. Üyesi Kürşat Karauz ile muhasebeci ve mali müşavirler katıldı. - ANTALYA

SMMMO' da 'Mesleki Sorumluluk' konuşuldu
SMMMO' da 'Mesleki Sorumluluk' konuşuldu
SMMMO' da 'Mesleki Sorumluluk' konuşuldu

YORUMLAR
500
73 yaşındaki Demir Adam, 24 saatte 2 birincilik aldı 73 yaşındaki Demir Adam, 24 saatte 2 birincilik aldı Bocce Türkiye Şampiyonasından Elazığ'a 6 madalya Bocce Türkiye Şampiyonasından Elazığ'a 6 madalya

Akdeniz Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Türkiye, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi SMMMO' da 'Mesleki Sorumluluk' konuşuldu - Son Dakika


Son Dakika
14:44 İYİ Partili Yılmaz gençlerin beyin göçünü gözleri dolarak anlattı: Bu çocuklar ne yapsın?
14:38 Üç Kuruş dizisinde bu akşam neler olacak? Kılıç ile Efe arasındaki düelloyu kim kazanacak?
14:33 Ece Ronay dekolteli hamilelik pozunu eleştiren takipçine isim taktı: Ergenus!
14:31 Bakanlık açıkladı! İşte Pençe Kilit Operasyonu bilançosu: 19 terörist öldürüldü, 4 askerimiz yaralı
14:23 Alparslan: Büyük Selçuklu'da bu akşam neler olacak? Alpler üstlerine çöken dehlizden nasıl çıkacak?
14:20 Her şey seçimi kazanmak uğruna! Macron maço pozlarla gençleri etkilemek istiyor iddiası
14:16 Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli'den doğum günü paylaşımı!
14:10 İmamoğlu'nun görüntüleriyle ilgili soruşturma izni verilmedi! Valilik: Görüntüler MOBESE'den değil!
14:08 YHT ücretlerine yüzde 15 zam! 4 ayda 3. artış
13:59 Zabıt katibi evinde ölü bulundu! Ekipler intihar ihtimali üzerinde duruyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 14:56:35. #1.13#
SON DAKİKA: SMMMO' da 'Mesleki Sorumluluk' konuşuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement