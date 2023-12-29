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Soba satışları azaldı, tamir oranları arttı - Son Dakika
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Soba satışları azaldı, tamir oranları arttı

Afyonkarahisar'da kış mevsiminin gelmesiyle birlikte odun, kömür sobası satışları azalırken, vatandaşlar daha çok eski sobalarını tamir ettiriyor. Soba fiyatlarının yüksek olması nedeniyle yeni soba alamayanlar, mevcut sobalarını yenilemeyi tercih ediyor. Kırsal kesimlerde soba kullanımı bir ihtiyaç olarak görülüyor. Soba satışlarının Afyonkarahisar merkezinde ise azaldığı belirtiliyor. Soba fiyatları 2.500 TL ile 16.000 TL arasında değişiyor.

29.12.2023 - 14:11,
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Soba satışları azaldı, tamir oranları arttı

Yeni soba alamayanlar çareyi eskileri tamir ettirmekte buluyor

AFYONKARAHİSAR - Kış mevsiminin iyiden iyiye hissedildiği Afyonkarahisar'da odun, kömür sobası satışları azalırken, soba fiyatlarının yüksek olmasından dolayı vatandaşların daha çok eski sobalarını tamir ettirdikleri belirtildi.

Kış mevsiminin gelmesi ile ısınma ihtiyacının karşılanması için kullanılan sobalar esnaf tarafından satışa çıkarıldı. Soba satışlarının en fazla kent merkezinde doğalgaz olmayan bazı bölgeler ile kırsal kesimlere yönelik gerçekleştiği kaydedildi. Soba fiyatlarının yüksekliğinden dolayı vatandaşlar yeni soba almak yerine daha çok ellerindeki mevcut sobaları tamir ettirip ya da eksik olan ızgara, tuğla gibi parçalarını alarak yenilemeyi tercih ediyor.

Soba satışları ile ilgili Demirciler Çarşısında yarım asrı aşkın süredir soba satışı yapan esnaflardan Bekir Duyur, kırsal kesimlerde soba kullanımının bir ihtiyaç olduğunu vurguladı. Duyur, "60 yılı aşkın süredir bu çarşıda esnaflık yapıyorum. Soba satışları geçmiş yıllara nazaran azaldı tabi ki doğalgaz olunca kırsal kesimlerde satış yapabiliyoruz. Afyonkarahisar merkezde satış yapamıyoruz yani soba satışları eskisi kadar yok. Yakın yıllara göre satışlarımız az çok aynı 5 senedir doğalgazın yaygınlaşması ile birlikte bizim satışlarımız da azaldı. Müşteriler zaten soba alırken fiyatına bakıyor çünkü fiyatlar oldukça yükseldi. Halkın da alım gücü azalıyor günden güne. Soba fiyatlarımız da 2 bin 500 TL'den başlayarak 16 bin TL civarına kadar yükseliyor. Ama yüksek fiyatlı sobaları çok nadir satıyoruz. Orta halli sobalar yani 3-5 bin TL'lik sobalar satılıyor. Genel olarak da insanlar yeni soba almak yerine tamir ettirmeyi tercih ediyor" diye konuştu.

Soba satışları azaldı, tamir oranları arttı
Kaynak: İHA
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