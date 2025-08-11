SOCAR Türkiye İHA Teknolojisiyle Denetimlerde Yenilik! - Son Dakika
SOCAR Türkiye İHA Teknolojisiyle Denetimlerde Yenilik!

SOCAR Türkiye İHA Teknolojisiyle Denetimlerde Yenilik!
11.08.2025 11:40
SOCAR Türkiye, İHA teknolojisiyle rafineri denetimlerini hızlandırarak iş güvenliğini artırdı.

SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi, iş sağlığı, güvenliği ve operasyonel verimliliğe katkı sağlayan İHA teknolojisini sahada aktif olarak kullanmaya başladı. Şirket, endüstriyel drone teknolojileriyle denetim süreçlerinde önemli bir adım attı.

Türkiye'nin önde gelen doğrudan dış yatırımcısı ve entegre endüstri gruplarından SOCAR Türkiye, yüksek risk barındıran rafineri ve petrokimya faaliyetlerinde iş sağlığı, güvenliği ve çevre (İSG-Ç) standartlarını daha da ileri taşımak amacıyla insansız hava araçları (İHA) kullanımına başladı. Geliştirilen bu uygulama, aynı zamanda operasyonel verimliliğin artırılmasında da önemli rol oynuyor.

İnsansız hava araçları sayesinde erişilmesi zor ve riskli bölgelerde yapılan baca, tank ve havuz denetimleri, gaz kaçağı tespitleri ve hava kalitesi ölçümleri artık insan müdahalesi olmadan, güvenli ve hızlı biçimde gerçekleştirilebiliyor. Bu sayede hem sahadaki iş güvenliği artırılıyor hem de operasyonlar kesintiye uğramadan sürdürülebiliyor.

Geniş kapsamlı İHA portföyü

SOCAR Türkiye, bu kapsamda farklı amaçlara yönelik faydalı yüklerle donatılmış beş farklı İHA'lardan oluşan önemli bir portföy oluşturdu. Yüksek çözünürlüklü görüntüleme, termal tarama, kalınlık ölçümü, hava kalitesi ölçümü ve haritalandırması ve gaz kaçağı tespiti gibi birçok görev için özelleştirilmiş bu sistemin, Türkiye rafineri sektöründe bir ilk olma niteliği taşıdığı belirtildi.

Uluslararası akademik iş birliğiyle geliştirildi

2022 yılında Berlin Teknik Üniversitesi öğretim üyesi ve DAI-Labor (Distributed Artificial Intelligence Laboratory) kurucusu Prof. Dr. Şahin Albayrak ile başlatılan Ar-Ge projesi, sistemin temelini oluşturdu. İHA'larla veri bilimi alanında yürütülen bu iş birliği, sahada uygulanan teknolojik çözümlerin akademik araştırmalarla beslenmesini sağladı.

Yeni uygulama alanları yolda

Şirket, İHA teknolojisinin sunduğu potansiyeli daha da ileri taşımayı hedefliyor. Şirket, mevcut İHA portföyünü genişleterek farklı departmanlardan gelen ihtiyaçlara yönelik yeni çözümler geliştirmeyi ve operasyonel süreçlerde robotik sistem kullanımını yaygınlaştırmayı planlıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

