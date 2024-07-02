SOGEP-Anadoludakiler Programı ile Bölgenin Geleneksel Ürünleri Tanıtılacak - Son Dakika
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Ekonomi

SOGEP-Anadoludakiler Programı ile Bölgenin Geleneksel Ürünleri Tanıtılacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2024 yılında ülke genelinde yürütülecek olan Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)-Anadoludakiler programı kapsamında, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından bölgenin geleneksel ürünlerinin ve zenginliğinin tanıtımı yapılacak. Anadoludakiler platformu, yerel üreticilerin desteklenmesini, geleneksel kültürün yaşatılmasını ve yerel potansiyellerin keşfedilmesini amaçlamaktadır. Platformda, bölgesel zenginlikler bereket, birikim ve beceri ana başlıkları altında tanıtılacak ve Van, Bitlis, Muş, Hakkari illerinin geleneksel ürünleri platformda yer alacaktır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen SOGEP-Anadoludakiler programına ilişkin proje teklif çağrısı başlamış olup detaylı bilgilere Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'ndan ulaşılabilir.

02.07.2024 14:46
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2024 yılında ülke genelinde yürütülecek olan Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)-Anadoludakiler programı kapsamında bölgenin geleneksel ürünlerinin ve zenginliğinin tanıtımı yapılacağı belirtildi.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansından (DAKA) yapılan açıklamada, Anadoludakiler platformunun, topraklarımızın zenginliğini dijital platformda paylaşarak yerel üreticilerin desteklenmesini, geleneksel kültürümüzün yaşatılmasını ve yerel potansiyellerin keşfedilmesini amaçladığı belirtildi. Açıklamada, "Platform kapsamında bereket, birikim ve beceri ana başlıklarında bölgesel zenginliklerin tanıtımı yapılmaktadır.

Ajans olarak faaliyet yürüttüğümüz TRB2 Bölgesi'nde yer alan Bitlis, Muş, Hakkari ve Van illerinin geleneksel ürünlerinin ve zenginliğinin tanıtımı kapsamında Van için tir buğdayı, otlu peynir,savat işleme, Bitlis için meyan kökü, Adilcevaz ceviz reçeli, harik, Muş için kenger, çorti turşusu, boncuklu iğne oyası, Hakkari için maş fasulyesi, çirek peyniri, Hakkari kilimleri ve parzün platform bünyesinde tanıtılmaktadır. Platforma içerik yükleme süreci devam etmekte olup bölgemizde yer alan diğer kültürel zenginliklerde önümüzdeki süreçte platformda tanıtılacaktır" denildi.

Açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2024 yılında ülke genelinde yürütülecek olan (SOGEP) - Anadoludakiler programına ilişkin proje teklif çağrısının da başladığı ve detaylı bilgilerin DAKA'dan alınabileceği bildirildi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi SOGEP-Anadoludakiler Programı ile Bölgenin Geleneksel Ürünleri Tanıtılacak - Son Dakika

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