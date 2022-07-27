Söke'de şehir içi ulaşımı zamlandı - Son Dakika
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Söke'de şehir içi ulaşımı zamlandı

27.07.2022 12:49
Söke'de şehir içi ulaşımı zamlandı

Söke'de şehir içi ulaşım ücretlerine zam yapılırken, gelen zam 2022 yılı içinde yapılan ikinci zam oldu.

Söke'de şehir içi ulaşım ücretlerine zam yapılırken, gelen zam 2022 yılı içinde yapılan ikinci zam oldu.

Söke'de şehir içi ulaşımına bir kez daha zam yapıldı. Tam 5 Lira 50 kuruştan 7 Liraya çıkarken, öğrenci fiyatları da 4 liradan 5 liraya yükseltildi. UKOME tarafından alınan yaklaşık 35 seviyelerindeki zam kararı alınmış 5 Nisan 2022 tarihi itibariyle uygulanmaya başlanmıştı. 2022 yılının ikinci zammı 27 Temmuz 2022 tarihi itibariyle uygulanmaya başlandı. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Söke'de şehir içi ulaşımı zamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Söke'de şehir içi ulaşımı zamlandı - Son Dakika
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