Somali'ye İyilik Gemisi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Somali'ye İyilik Gemisi

Somali\'ye İyilik Gemisi

İyilik Yolu Derneği, Türkiye'den Somali'ye gıda yardımı göndermek için 'İyilik Gemisi'ni yola çıkardı.

15.02.2025 13:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İyilik Yolu İnsani Yardım Derneği, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Türkiye'den Somali'ye göndereceği "İyilik Gemisi" ile bölgedeki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı ulaştıracak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, AFAD açlıkla mücadele eden Somali halkına "İyilik Gemisi" göndermeye devam ediyor. İyilik Yolu İnsani Yardım Derneği tarafından hazırlanan gıda kolileri Mersin'de AFAD yetkililerine teslim edildi.

İçerisinde tonlarca insani yardım malzemesi bulunan gemi, Mersin Uluslararası Limanı'ndan uğurlanacak. Gemiye yüklenmek üzere Mersin'de resmi yetkililere teslim edilen gıda kumanyalarıyla ramazan ayı boyunca Somalili ihtiyaç sahiplerinin gıda ihtiyacı karşılaması hedefleniyor.

Son olarak geçen yıl kasımda Somali'de insani yardım çalışmaları yürüten dernek ekipleri, Dusamareb ve Guriel bölgelerinde gıda, zekat, sıcak yemek, elbise, kurban, Kur'an-ı Kerim dağıtımı, gelir temini ve kalıcı eser projeleri kapsamında binlerce kişinin temel ihtiyaçlarını karşıladı.

İyilik Yolu İnsani Yardım Derneği kriz, savaş ve afet bölgelerindeki insani yardım çalışmalarını hayırseverlerin desteğiyle sürdürüyor.

İyilik Yolu İnsani Yardım Derneği Başkanı Emrullah Orman da sevkiyat sürecini yerinde takip etmek ve koordine etmek amacıyla Mersin'de hazır bulundu.

"Türkiye'den Somali'ye kaldıracağı İyilik Gemisi için Mersin'deyiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İyilik Yolu İnsani Yardım Derneği Başkanı Orman, Dernek olarak uzun yıllardır Somali'de insani yardım faaliyetleri gerçekleştirdiklerini belirtti.

Orman, geçen aylarda da bizzat bölgede bulunup bir dizi faaliyetler gerçekleştirdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bugün de AFAD'ın Türkiye'den Somali'ye kaldıracağı İyilik Gemisi için Mersin'deyiz. Hayırseverlerimizin emanetlerini burada AFAD yetkililerimize teslim ettik. İnşallah buradan uğurladığımız gıda kolilerimiz, yaklaşan ramazan vesilesiyle muhtaç kardeşlerimizin sofralarına bereket olacak. Hayırseverlerimiz adına bu çalışmayı gerçekleştirebilmemize imkan sağlayan AFAD'ımıza ve özellikle AFAD Akreditasyon, Sivil Toplumla İlişkiler ve Gönüllülük Daire Başkanı Sayın Hüseyin Ceven'e ayrıca şükranlarımızı sunuyoruz. Kriz bitene dek, Somali halkının yanındayız."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Sivil Toplum, Türkiye, Ekonomi, Mersin, Somali, İyilik, Sağlık, Yaşam, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Somali'ye İyilik Gemisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:07 Özel, Erdoğan’ın hapse girmesine neden olan şiiri yanlış okudu Özel, Erdoğan'ın hapse girmesine neden olan şiiri yanlış okudu
13:46 Kayyum kararına tepki gösteren Tülay Hatimoğulları’nın açıklamasına Bahçeli gafı damga vurdu Kayyum kararına tepki gösteren Tülay Hatimoğulları'nın açıklamasına Bahçeli gafı damga vurdu
12:35 Feraye Tanyolaç’ın Bebek’te 11 bin TL’ye oturduğu evin yeni kirası belli oldu Feraye Tanyolaç'ın Bebek'te 11 bin TL'ye oturduğu evin yeni kirası belli oldu
11:45 Chery ve BYD’nin hangi illere fabrika kuracağı netleşti Chery ve BYD'nin hangi illere fabrika kuracağı netleşti
09:07 Bir ilçeyi dolandırıp gece yarısı kaçtı Bir ilçeyi dolandırıp gece yarısı kaçtı
17:05 Kan Çiçekleri’nin yıldızı Yağmur Yüksel’in yeni projesi belli oldu Kan Çiçekleri'nin yıldızı Yağmur Yüksel'in yeni projesi belli oldu
16:56 Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu’ndan romantik kareler: Ömürlük sevgilim Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'ndan romantik kareler: Ömürlük sevgilim
16:53 Fenomen Merve Taşkın gözaltına alındı Fenomen Merve Taşkın gözaltına alındı
16:50 Sezonun ilk hasadı yapıldı, 1 kilo erik 8 bin TL’ye satıldı Sezonun ilk hasadı yapıldı, 1 kilo erik 8 bin TL'ye satıldı
16:48 Taraftarın dediklerini duyan İbrahim Hatipoğlu arkasına bile bakmadı Taraftarın dediklerini duyan İbrahim Hatipoğlu arkasına bile bakmadı
16:35 Kardan geline 1 milyon lira takı taktılar Kardan geline 1 milyon lira takı taktılar
16:34 Yunanistan alarma geçti “ABD için önemimiz azalır“ paniğine girdiler Yunanistan alarma geçti! "ABD için önemimiz azalır" paniğine girdiler
16:21 Tuğçe Tayfur’dan ablası Tuğba Dınız’a sert sözler Tuğçe Tayfur'dan ablası Tuğba Dınız'a sert sözler
15:58 Ceyda Düvenci ile Güçlü Mete’den aşk pozları: Hayat hediyem Ceyda Düvenci ile Güçlü Mete'den aşk pozları: Hayat hediyem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2025 14:38:28. #1.12#
SON DAKİKA: Somali'ye İyilik Gemisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.